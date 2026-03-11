Detenido un hombre por atentar contra un policía local en Cádiz tras ser denunciado por tenencia de sustancias

La Policía Local de Cádiz detuvo el pasado fin de semana a tres personas en dos intervenciones distintas ocurridas en la ciudad.

La primera intervención tuvo lugar el sábado sobre las 10:15 horas en el Mercado Central de Abastos, donde los agentes procedieron a la detención de un varón de 39 años como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Según fuentes policiales, el individuo había sido previamente denunciado por tenencia de sustancias estupefacientes y se negó a facilitar su identificación a los agentes.

Ante esta situación, fue trasladado a dependencias policiales para proceder a su identificación. Durante ese traslado, el detenido agredió presuntamente a uno de los agentes intervinientes, motivo por el cual fue arrestado.

Horas más tarde, sobre las 15:15 horas del mismo sábado, los agentes actuaron en otra intervención producida por una pareja que, tras una discusión, presuntamente se agredieron mutuamente resultando ambos con lesiones leves. En este caso, se produjo la detención de ambos, de 44 y 45 años respectivamente.