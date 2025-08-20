Detectan la presencia de ratas junto a los lavapiés de la playa Santa María del Mar de Cádiz

Imagen facilitada por una joven bañista que captó el instante en el que la rata aparecía en el lugar, a muy pocos metros de los lavapiés de la playa de Santa María del Mar

La presencia del viento de poniente hizo algo menos apetecible bajar a la playa, sobre todo después de estas dos últimas semanas de altísimas temperaturas que llegaron a hacer insoportable, en ocasiones, sobrevivir en la arena, sobre todo en la arena seca.

Pues este miércoles, poco antes de las dos de la tarde, se formó un gran revuelo en la playa de Santa María del Mar ante la presencia de roedores a muy pocos metros de las duchas y de los lavapiés.

Rápidamente hubo bañistas que requirieron la presencia de algún agente de la Policía Local por si se podría hacer algo para evitar el peligro de que el animal, en su empeño de salir a salvo del atolladero pudiera morder a alguna persona, sobre todo pensando en los muchos niños y niñas pequeños que hacen uso de estos servicios de la playa, entre otras cosas para llenar de agua con la fuente sus globos y así tener armamento suficiente para una divertida guerra de globos.

De todas formas, no es la primera vez que se detectan ratas y ratones en esta playa gaditana, sobre todo debido a que muchos de estos roedores suelen cobijarse en los agujeros existentes en la muralla.

Cabe recordar que hace muy pocos días se publicaba precisamente en las redes sociales una denuncia del colectivo Cádiz Abandonada en la que calificaban de deplorable el estado en el que amanecía la playa de Santa María del Mar, sobre todo los lunes después de un domingo de botellón. Botellas de cristal, bolsas de plástico y otros restos de basura suelen quedar desperdigados por la arena de esta playa tras lo que aparentemente suele ser un concurrido sábado de botellón y fiesta.