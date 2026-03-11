Despertares acusa al Ayuntamiento de Cádiz de "castigarle" sin un local por sus denuncias sobre las personas sin hogar

Personas sin hogar y voluntarios de asociaciones que les ayudan protestan en un Pleno del Ayuntamiento de Cádiz.

La asociación Despertares, una entidad social que desde hace 14 años ofrece alimentos, ropa y atención básica a personas sin hogar en Cádiz, asegura "no poder más" con lo que consideran "un castigo" del actual Ayuntamieno de Cádiz, al que acusa de mantener una "venganza política que estaría dificultando su labor solidaria". Así lo explican a través de un comunicado.

Su presidente, Carlos Grimaldi, denuncia que pese a las repetidas solicitudes, el consistorio no ha cedido ningún local a la organización. "Durante 12 años hemos pedido un espacio para trabajar dignamente, almacenar ropa, preparar comida o simplemente lavar la ropa de las personas sin hogar. Pero el silencio y las trabas se repiten con cada gobierno", explica.

Grimaldi asegura que la situación se ha agravado en los últimos meses. "El alcalde presume de ser el más social, pero lo que hay detrás es una venganza personal. Nos castigan porque no guardamos silencio. Porque decimos lo que pasa realmente en las calles", denuncia.

Despertares recuerda que durante años ha operado de forma voluntaria, sin apenas recursos y en condiciones precarias. Que en muchas ocasiones han tenido que rechazar palés de alimentos o ropa por no disponer de un espacio adecuado donde guardarlos. "Si tuviéramos un local podríamos atender a más personas, lavar su ropa, cocinar alimentos calientes y mejorar la calidad del servicio que ofrecemos. Pero parece que eso molesta", lamenta.

Desde su fundación, Despertares ha trabajado en distintos barrios de Cádiz, brindando asistencia a cientos de personas sin hogar y familias en riesgo de exclusión. "Nuestro compromiso es con la gente, no con la política. Pero cuando haces visible lo invisible, te conviertes en incómodo", afirma Grimaldi, quien también recuerda que "ni el anterior equipo de gobierno ni el actual han cumplido sus promesas de apoyo".

La entidad pide que "se deje de utilizar su nombre en enfrentamientos partidistas" y exige una solución inmediata. "No queremos privilegios; queremos justicia social. Queremos trabajar, no mendigar un local", remarcan.