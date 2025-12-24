Despertares celebra su IV Almuerzo de Navidad en Cádiz para personas solas o sin hogar

Una imagen de uno de los almuerzos de Navidad de Despertares en el ECCO.

La Asociación Despertares, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la atención a personas sin hogar, celebra este 25 de diciembre su IV Almuerzo de Navidad, que este año tendrá lugar en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) a partir de las 14:00 horas.

Esta cita está destinada a todas las personas sin hogar y a todas aquellas personas que ese día se encuentren solas y quieran compartir una festividad tan especial como es el día de Navidad.

Según explican desde la organización, el menú consiste en albóndigas en salsa con verduras, ensalada de piña con gambas, langostinos cocidos, además de platos individuales con caña de lomo, queso, jamón y chicharrones, empanadas, aceitunas patatas y tostas con paté de cabracho. De postre habrá tarta de tres chocolates y productos típicos navideños y de bebida, agua mineral y refrescos de naranja, limón y cola.

“Una Navidad más las personas sin hogar tendrá la típica comida de Navidad, ya que ese día no podemos ignorar a estas personas y deseamos que pasen un rato agradable y lleno de amor ya que en eso consiste la Navidad”, explican desde Despertares que este año recibirán 400 euros del portavoz de AIG, David de la Cruz, que destina esta cantidad de su sueldo de enero a la iniciativa.