"Cada vez son más las personas que buscan a gente joven para representarlos"

En 2.014 Cristina Carrera Varela, abogada gaditana de 34 años, decidió emprender y abrir un despacho de abogados en Cádiz, Carrera & Carrera Abogados, que hoy en día comparte con su hermano Ignacio, también abogado de profesión.

Juntos se embarcaron en un proyecto que cuenta con más de 7 años de experiencia y dan cobertura de forma conjunta a un amplio número de materias en derecho.

¿Cómo empezáis en este proyecto?

Cristina: cuando acabé la carrera de derecho, me marché a Ciudad Real y tuve la gran suerte de poder formarme con D. José Luis Vallejo, un gran abogado de este país, con el cuál pude poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante mi formación teórica. Esta experiencia, además de formarme como jurista, me otorgó una visión del derecho desconocida para mi hasta el momento, cargada de los principios que mi maestro me transmitió y que sin duda fue el detonante para elegir mi camino hacia el ejercicio de la abogacía. Al terminar mi formación regresé a Cádiz, donde decidí comenzar el ejercicio de forma autónoma, abriendo finalmente el despacho ‘’Carrera & Carrera Abogados’’ en el parque empresarial de poniente de la capital gaditana, al cual se incorporó posteriormente Ignacio, tras finalizar sus estudios en derecho, y donde ambos continuamos en la actualidad.

¿Os ha supuesto un obstáculo la edad a la hora de ejercer vuestra profesión?

Ignacio: no necesariamente. Esto es como todo, cada cliente tiene unas ideas y valores a la hora de buscar un profesional para conseguir una solución a su problema. Es cierto que como ocurre en otras profesiones, como la medicina, cuando alguien tiene un problema tiende a buscar los años y la consiguiente experiencia. Nosotros nos encontramos en continua formación: teórica y práctica, y la verdad es que cada vez son más las personas que buscan un apoyo en gente joven, con ganas, tiempo y aspiraciones para representarlos en procedimientos judiciales.

¿Cómo os ha afectado la pandemia en vuestra profesión?

Cristina: en un primer momento fue bastante complicado, con el confinamiento se suspendieron muchísimos juicios y el orden judicial se colapsó -aún más-. Aunque nosotros podíamos acudir al despacho, el creciente miedo y desconocimiento por el virus hizo que los clientes fueran mucho mas reticentes a acudir a las consultas presenciales y los procedimientos se retrasaron muchísimo, con el consiguiente efecto negativo que ello supuso a nivel laboral y por supuesto económico.

Ignacio: sin embargo todo ello nos hizo darle un enfoque diferente al ejercicio y a los servicios que podíamos ofrecer. Hoy en día hacemos mucho más uso de los medios telemáticos de los que había bastante recelo en nuestra profesión, que siempre se ha caracterizado por su inmediatez y presencialidad. Y ello es muy favorecedor para aquellas personas que no pueden acudir al despacho por encontrarse viviendo fuera de Cádiz y no puedan acudir al despacho, o simplemente porque sus horarios laborales se lo imposibiliten.

¿En qué materias estáis especializados?

Cristina: es complicado hoy en día especializarse en una sola materia del derecho. Antiguamente los clientes acudían a los despachos de abogados buscando a un abogado especialista en penal, en derecho de familia, en laboral…hoy en día eso ocurre cada vez menos, al menos en Cádiz. La mayoría de los abogados no nos dedicamos en exclusiva a una sola rama del derecho, aunque ello no quita que tengamos un mayor conocimiento de alguna rama en cuestión. En mi caso es el derecho de familia, en el de Ignacio el derecho laboral. Sin embargo, como te digo, en el despacho trabajamos muchas mas áreas, dando asesoramiento y asistencia letrada tanto a nivel particular como a nivel de empresa en materias de: derecho penal, derecho administrativo, así como en procedimientos de derecho civil en general entre los que están: el asesoramiento en materia de contratos y obligaciones, la responsabilidad civil derivada de accidentes de trafico, reclamaciones de cantidad, etc.

¿Habéis notado un creciente aumento de casos de alguna materia a raíz de la pandemia?

Ignacio: a raíz de los efectos económicos y laborales que se han producido, si hemos observado que un mayor número de personas han requerido de nuestros servicios para asesoramiento y asistencia en procedimientos laborales. Se ha tratado de una circunstancia grave, que ha afectado a un gran número de personas y que ha producido situaciones delicadas que han demandado nuestra intervención.

Cristina: también hemos notado un crecimiento en los procedimientos de divorcio y regulación de medidas paternofiliales así como ejecuciones de sentencias por impagos derivadas también de procedimientos de familia.

Por último, ¿para vosotros que es importante en vuestro día a día en el ejercicio?

Ignacio: para nosotros lo fundamental es la satisfacción de nuestros clientes y eso no solo se consigue ganando juicios. Hay quien cree que el abogado únicamente interviene cuando el problema ya ha surgido y que su destino es siempre acudir a juicio. Pero sin embargo en muchos casos esos problemas pueden evitarse resolviendo controversias sin necesidad de poner al cliente en una posición de cara o cruz, en la que la situación puede tornarse perjudicial para el mismo. Para nosotros es fundamental un buen asesoramiento a la medida de cada caso, cada cliente y cada circunstancia, así como una valoración de los riesgos que un procedimiento conlleva y su correcto traslado al cliente. Y es esa satisfacción que pretendemos alcanzar, la que realizamos siempre desde la transparencia y la honestidad con el cliente, lo que para nosotros es fundamental.