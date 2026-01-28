Desabastecimiento de butano en Cádiz: "Conozco a gente que ha tenido que ir al Río San Pedro y San Fernando por una bombona"

El pasado fin de semana Izquierda Unida Cádiz Ciudad alertaba sobre el desabastecimiento de butano en el casco histórico de la capital gaditana. La formación de izquierdas se hacía eco de las denuncias y quejas de vecinos de la ciudad, sobre todo de esta zona, que no reciben bombonas a pesar de solicitarlas a la empresa de reparto. También confirmaba la escasez de estos productos en las gasolineras y puntos de venta y destacaba las molestias que provoca a estas personas, sobre todo a aquellas de mayor edad o con problemas para desplazarse.

Uno de estos vecinos del casco antiguo es Alejandro, quien confirma las dificultades que está encontrando para poder comprar una bombona de butano. Aunque ahora la situación es más acuciante, Alejandro afirma que “desde verano, cada vez que pido a través de la aplicación de Repsol, me dicen que la van a entregar al día siguiente y nada. Pasan los días y no llega”.

Tras no tener éxito, este gaditano suele llamar al teléfono de pedidos (perteneciente a Gadisur Energía, la empresa distribuidora oficial de Repsol Butano en la provincia de Cádiz) y habla con un agente, que le asegura que va a ponerse en contacto con el distribuidor “para que la entreguen mañana con urgencia”. Pero estos plazos nunca se cumplen y al final Alejandro tiene que volver a llamar “dos o tres veces y llega unos 15 días más tarde, más o menos”.

José María, otro vecino del casco histórico, subraya estas palabras y explica que antes “tenía la bombona en casa al día siguiente o a los dos días de hacer el pedido. Ahora suele tardar una semana o más”. Cuenta que él no coge el coche para buscar bombonas por las gasolineras de la ciudad porque “cuando pido tengo otra puesta que dura unas dos semanas”.

Alejandro tampoco suele desplazarse, pero sí conoce casos cercanos de conocidos que no tienen más remedio que ir a comprar bombonas de butano hasta otras localidades de la Bahía. “Mucha gente dice que piden bombonas y no las reciben. Entonces van en sus vehículos a las gasolineras, pero no las encuentran en Cádiz. Una compañera fue hasta el Río San Pedro, aunque al no ser de Repsol tuvo que pagar una fianza y regresar allí para devolverla”.

También señala el caso de una vecina que “acudió a San Fernando o a Tres Caminos porque en Cádiz no había bombonas”. Alejandro advierte que la empresa ha cambiado de Repsol Levante a Gadisur Energía y que sus intentos de ponerse en contacto con ellos han sido infructuosos. “Yo llevo 10 días esperando. Menos mal que soy previsor y siempre tengo una bombona de repuesto. Lo peor es que recibo correos de Repsol que me dicen que hoy llega la bombona a casa y es mentira”.

Aumento de la demanda

Este medio ha intentado ponerse en contacto con Gadisur Energía para conocer por qué no se produce un reparto diario y si hay problemas de desabastecimiento, pero ha sido imposible. De las distintas gasolineras de Repsol en la capital, solo dos han respondido al teléfono. En la estación de servicio de la Avenida Alcalde Manuel de la Pinta, hablan de que la demanda de bombonas de butano ha subido y que lo que notan es que hay mayor demanda que envases. Explican que el distribuidor “trae bombonas cuando hay, pero es verdad que viene mucha más gente preguntando y se acaban pronto”.

Desde la estación de servicio de la Avenida de la Ilustración sostienen la misma afirmación: hay mucha más demanda pero se mantiene el volumen de distribución. “Tenemos las mismas bombonas pero se terminan antes. Quizá sea que en invierno se gasta más, pero a nosotros nos llegan las mismas”.