Denuncian filtraciones provocadas por la piscina del Calachica

El flamante nuevo negocio hostelero que abrió a finales de verano causando un gran revuelo por lo novedosa que suponía la oferta en Cádiz está causando algunos problemas a sus vecinos. La puesta en marcha de Calachica, en la Punta de San Felipe, viene generando unas incidencias en los locales anexos que han sido ya denunciadas hasta en tres ocasiones al Ayuntamiento. Y es que la piscina del nuevo local de ocio está generando filtraciones de agua a los locales de la planta baja.

Así lo denuncia el propietario de uno de esos locales, que también lo ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento. Según cuenta, lleva tres meses sufriendo una gotera continua en su local de ocio, Soho, que achaca de forma directa a la piscina que tiene justo arriba. Un problema que afectaría también a otros dos locales que están bajo la piscina; uno de comida (Ñam Ñam) y otro que sí pertenece al propio Calachica.

Según las explicaciones de este hostelero, ya durante las obras en el paseo superior para la construcción de Calachica llegaron las primeras filtraciones, cuando fue retirada la tela asfáltica antes de habilitar esa piscina con sus respectivos materiales nuevos. “Cuando llovía se filtraba agua al local”, asegura Jose. Y desde que llenaron la piscina para la apertura de Calachica, la filtración es continua.

“Tengo una pared de unos diez metros que está entera mojada”, asegura este empresario de la hostelería, que explica cómo el agua también está presente en el techo de una zona del local que siempre tiene que estar llena de cubos. “Cuando se llenan se forma un charco de dos o tres dedos de agua”, asegura.

Almacén del local Soho, con el suelo encharcado por la gotera permanente.

Hasta la fecha son ya tres las denuncias que este afectado ha presentado en el Ayuntamiento; prácticamente una por mes. El 15 de septiembre, el 16 de octubre y, la última, este 24 de noviembre. En este último escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se llama la atención sobre el “peligro de derrumbe” que corren estos locales de la planta baja debido a la fuga continua de agua. “Dichas filtraciones e inundaciones han sido producidas por la instalación de una piscina en el establecimiento denominado Calachica”, asevera el denunciante en su escrito ya registrado por el Ayuntamiento.

Techo de la sala Soho afectado por las filtraciones de agua que achacan a la piscina de Calachica.

Con estas denuncias, en el local Soho esperan la actuación municipal, simplemente para requerir al ‘vecino’ el arreglo de esas filtraciones que achacan a la piscina del nuevo local. “Y a partir de ahí, todos tan felices”, zanja. Así lo ha reflejado en la denuncia, en la que exige al Ayuntamiento “por tercera vez que, cumpliendo con su obligación, se le requiera a la mayor brevedad al titular de Calachica “el vaciado inmediato de la piscina y la subsanación y reparación de las deficiencias que provocan las filtraciones e inundaciones en los locales”, advirtiendo que esas filtraciones “podrían provocar el hundimiento del techo, con las correspondientes desgracias personales que ello podría provocar, de las que podrían resultar responsables por omisión”.