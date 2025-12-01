Denuncian la falta de un acceso adaptado para personas con movilida reducida en el gimnasio del pabellón Ciudad de Cádiz

Cada día el gaditano Jesús Carrera acude al Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz para hacer deporte. Se dirige al gimnasio ubicado en la primera planta y ahí comienzan sus problemas. Porque este joven tiene una discapacidad del 65%, utiliza muletas para desplazarse y no encuentra un acceso adaptado a personas con movilidad reducida para entrar en esta sala.

No le ocurre solo a él, si no también a las otras cinco o seis personas con alguna discapacidad motora que van hasta este pabellón para realizar deporte.

Explica Jesús que para subir al gimnasio hay un ascensor pero luego tiene que bajar un tramo de escaleras, algo muy difícil para él y para el resto de usuarios que presentan movilidad reducida. “El pabellón lleva muchos años abierto, han pasado varios partidos políticos por el Ayuntamiento y ninguno se ha preocupado por adaptar las instalaciones”, denuncia Jesús.

Otra de las quejas de este gaditano es que las personas con discapacidad tampoco disponen de un baño adaptado en esta zona del complejo deportivo, algo que sí sucede en la planta baja, donde se encuentra la piscina y donde el acceso es más fácil para todo el mundo.

La situación se ha tornado aún más complicada cuando Jesús ha sufrido una dolencia y ha tenido que usar silla de ruedas para desplazarse. “Mi amigo y yo hemos estado lesionados del pie y cuando hemos ido al gimnasio del pabellón en silla de ruedas, hemos subido en el ascensor y luego hemos tenido que tirar la silla por el tramo de escalera que queda y arrastrarnos, porque de otra manera es imposible llegar”.

Por todo ello Jesús considera que hay un trato discriminatorio para las personas con movilidad reducida que utilizan este complejo deportivo municipal y se pregunta si cualquier instalación está obligada a adaptar sus accesos y sus baños para estas personas, “¿por qué no lo hace un centro público? Es obligatorio para las empresas privadas pero para los organismos públicos parece que no”, se lamenta este gaditano.

Cuenta Jesús que de momento no ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Cádiz para exigir una solución a esta situación, solo lo ha puesto en conocimiento de los empleados del pabellón, “que tampoco creo que tengan el poder de hacer nada”, reconoce.

Jesús también pone el foco en las personas mayores que acuden al gimnasio del pabellón, a los que les cuesta acceder a la sala de pesas, musculación y cardio por ese tramo de escalera.

Por todo ello, este usuario exige un trato igualitario y las mismas condiciones para utilizar un centro deportivo que considera fundamental para su salud.

Recientemente el Instituto Municipal de Deportes revelaba una inversión destinada a este pabellón, 170.000 euros, para la instalación de extractores en las pistas deportivas, la sustitución de la unidad de planta enfriadora de la piscina y de los acumuladores de agua caliente.