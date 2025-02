Cádiz/Uno de los salones de acto de la sede de la Fundación Cajasol de la plaza de San Antonio de Cádiz acogía este martes un debate sobre el proceso o proyecto de integración o interacción entre el puerto y la ciudad de Cádiz.

Organizado por el Foro Hércules de ex concejales del Ayuntamiento de Cádiz, en colaboración con Cajasol, participaron el arquitecto y urbanista Manuel González Fustegueras, la arquitecta, urbanista y profesora universitaria Teresa Bonilla, y el geógrafo y profesor universitario Manuel Arcila. Todo ello moderado por el ex concejal Manuel Pérez Fabra, en un acto presentado por José Blas Fernández, ex concejal de Hacienda en tiempos de Teófila Martínez, que ejercía como representante del colectivo Hércules.

Para abrir el debate, el moderador dejó que cada uno de los ponentes pusiera sobre la mesa el modelo de integración que, según cada uno de ellos, debería darse en Cádiz.

Fue ahí donde surgieron ideas dispares y críticas muy poco en consonancia con los planteamientos que se manejan a día de hoy tanto por parte de la propia Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) como por parte del Ayuntamiento de Cádiz o de la Junta de Andalucía.

González Fustegueras fue el primero y asentó la idea de que todos los puertos de la cornisa andaluza están proyectando un modelo similar de integración puerto-ciudad que responde a un mismo cliché:todos ellos centrados en el ocio y en el turismo, con elementos centrales, a la vez que polémicos como la idea de incluir siempre la idea de un hotel “icónico” .

El urbanista se mostró muy preocupado por saber el destino que se le dará a “unos espacios tan costosos y que tanto esfuerzo y dinero han supuesto”. Así,el arquitecto dejó caer que si realmente las infraestructuras que se plantean en el proyecto actual tienen que hacerse forzosamente en el puerto:“¿No se puede hacer un hotel en otra parte de la ciudad?¿No está bien ya con los bares que ya tiene la ciudad?”. De ahí que González Fustegueras criticó que “un suelo tan caro como ese se utilice ahora para construir un auditorio, un hotel o una piscina”.

Este urbanista defendió más la idea de que ese espacio, hasta ahora de uso portuario, se destine a un parque tecnológico, tal y como se está haciendo en otros puertos de Europa. De manera que “deberíamos pensar si un aparcamiento con mil plazas es realmente una idea apropiada para un suelo tan valioso como el que ahora dejarán libre los contenedores”.

El geógrafo Manuel Arcilla defendió, por su parte, que había que mirar con detenimiento una ciudad como la de Cádiz, en la que desde los años 50 se viene diciendo que no hay espacio para crecer. Con esa idea defendió también que no eran lugar para un auditorio, un hotel o una piscina, aunque sí para crear más plazas de aparcamiento.

La arquitecta Teresa Bonilla se mostró. como suele ser habitual, bastante más radical en su exposición, no tanto en un principio, cuando defendió con fuerza que no se podía olvidar que seguirá habiendo actividad logístia y comercial en el puerto de Cádiz, sobre todo en lo relacionado con los cruceros. Esto conlleva la idea de que es impensable que la Autoridad Portuaria dejara a la ciudadanía llegar hasta el mismo cantil del Muelle. Distinto es lo que se haga con la zona portuaria más cercana a la ciudad donde sí cabría darle un uso más relacionado con el ocio o con el paseo.

Distinto es, según Bonilla, lo que se haga en la zona de la actual terminal de contenedores o en el paseo Pery Junquera. Eso sí, que la urbanista y profesora universitaria se mostró preocupada por la morfología de un espacio como la Punta de San Felipe que no es otra cosa que una península a la que únicamente se puede acceder a través de la avenida del Puerto.

Y otra cosa, Teresa Bonilla advirtió que “no nos imaginemos grandes espacios ajardinados sobre hormigón. El suelo del Muelle es duro y no tendrán cabida otra vegetación que la que se pueda plantar en macetones”.

A su vez, Teresa Bonilla afirmó que comprende que la vivienda sea una de las mayores preocupaciones de los gaditanos pero “Cádiz necesita empleo y actividad económica. No olviden que, ahora mismo, Cádiz sólo tiene Universidad y sector sanitario. Todo el empleo restante se ubica fuera de la capital. Oye, que hablar aquí de trabajar fuera es casi como mencionar a la madre de uno, pero la ciudad no tiene suelo y de donde no hay, no se puede sacar”.

En el turno de réplica González Fustegueras volvió a defender la idea del parque tecnológico en suelo portuario. En esta idea coincidió el urbanista con su colega Teresa Bonilla:“Hay que apostar por actividad cualificada con I+D+I, y dejémosnos de usar ese espacio para el ocio y para piscinitas”, sentenció González Fustegueras.

Fue ahí donde Teresa Bonilla pidió perdón de antemano al remontarse a 2017 “cuando el puerto me encargó que hiciera unos dibujitos a ver si le gustaban al Ayuntamiento”. Y fue ahí cuando se inició, en colaboración con la UCA, un proceso de participación ciudadana que ella consideró fundamental porque “todo esto hay que hablarlo y discuitirlo con la gente. Si la gente no está de acuerdo, nada de esto acaba saliendo adelante”.

En cuanto a la idea del hotel, Teresa Bonilla dijo que la ubicación elegida en Puerto América “es una parcela maldita. Y creo que allí nunca habrá un hotel, sobre todo porque ese punto está lejos de cualquier parte y el turista que se aloje allí tendrá que coger un Uber o un taxi para comerte unas gambas en el centro de la ciudad. Y, es más, no tengo fe ninguna en el macroproyecto que se plantea del auditorio y del complejo museístico. Es otro proyecto falso que sólo busca subvenciones. Eso no va a ninguna parte”.

Los arquitectos defienden que nada saldrá sin el respaldo de la ciudadanía

En el turno de participación del numeroso público que asistió a este foro organizado por el Foro Hércules y Cajasol, hubo quien defendió el uso del suelo portuario que quedará libre cuando se muden los contenedores para vivienda. Tanto es así que el interviniente afirmó que veía bien la idea de crear un parque tecnológico pero, a la vez, viviendas.

A ese respecto, Teresa Bonilla y González Fustegueras coincidieron que el uso residencial no era el más adecuado, ya que eso requeriría una desafectación y ambos dijeron que sabían que el puerto de Cádiz nunca se deshará de suelo de manera definitiva.

Otra persona del público salió, de nuevo, en defensa del uso del suelo portuario para solucionar uno de los problemas más graves que tiene la ciudad: el aparcamiento. Este ciudadano defendió que si la gente se iba de Cádiz no era por culpa de la turistificación sino que se iban o no venían a la ciudad porque no hay aparcamiento. Y fue ahí donde los urbanistas que participaron en este debate rompieron una lanza a favor de la mejora del transporte público a nivel metropolitano, con un tranvía que llegue hasta el centro de la ciudad y con un cercanías “al que se le saque mucho más partido”, según Fustegueras.

Manuel González Fustegueras: “Plantear la Gran Plaza del Mar fue divertido” Manuel González Fustegueras, arquitecto y urbanista fue el principal artífice del denominado proyecto de la Gran Plaza del Mar, defendido a capa y espada por los socialistas allá por 2006, con Teófila Martínez, ahora presidenta de la Autoridad Portuaria, al frente del Ayuntamiento de Cádiz. El arquitecto recordó con cariño que “plantear la Gran Plaza del mar fue divertido”. Este proyecto permitiría integrar 48.000 metros cuadrados del muelle en la ciudad para convertirlos en un gran espacio público, desapareciendo así la verja que aisla en la actualidad esta zona. Según el arquitecto Manuel González Fustegueras, el objetivo de esta propuesta era integrar el puerto en el tejido urbano de la ciudad mediante un conjunto unitario y continuo de espacios públicos. Dicha configuración pasaba por soterrar el cinturón viario del borde portuario, desplazando la circulación rodada a un túnel al borde del cantil del puerto para liberar así los terrenos existentes entre los jardines de Canalejas y el muelle-ciudad, creándose un acceso a ese túnel junto a la Plaza de Sevilla para facilitar la entrada de los vehículos procedentes de la Avenida de Astilleros.