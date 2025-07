David de la Cruz al alcalde de Cádiz: "Si limitamos nuestro mandato que sea como compromiso ético, no por bravuconería"

El compromiso que el alcalde de Cádiz ha alcanzado este jueves con la ciudadanía de abandonar la política si a tres meses de las elecciones la deuda del Ayuntamiento de la ciudad alcanza una cifra mayor a la que recibió a su llegada a la Alcaldía, tenía también un envite a la oposición como coda: "Si los dos portavoces no paran de decir que vamos a incrementar la deuda ¿Ellos serán capaces de dejar la política si la mantenemos por debajo?". Una pregunta a la que el representante de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha querido responder en sus redes sociales.

"Si hacemos algún trato, que sea por la sanidad y la escuela pública, los derechos sociales o el rescate del transporte. Si limitamos nuestro mandato, que sea como compromiso ético, no por bravuconería. Se trata de hacer una política distinta, no con olor a Brummel y alcanfor", ha contestado De la Cruz a Bruno García.

Así, de hecho, ha cerrado un texto en el que el gaditano explica que entiende la política "con menos testosterona; sin duelos de espadas; ni retos al amanecer". "Esto, Bruno, no es una partida de póker, no es una apuesta de salones de juego, de esos que quisimos limitar y ustedes lo llevasteis a los juzgados", ha lanzado.

De la Cruz argumenta que ocupar un cargo público "se trata de un compromiso con un principio definido y un final marcado". "Por eso, no es necesario que usted se preocupe de mi marcha. Yo estoy aquí de paso. Pero, también le digo, no me voy a ir cuando usted diga, o con una apuesta absurda de quién la tiene más grande (la deuda me refiero), o con una pataleta infantil y populista para ocultar los desmanes", ha escrito.

De hecho, el portavoz de AIG asevera que dejará "todo cargo público, insisto, todo -ha recalcado- o bien en seis años, cuando se cumpla mi compromiso firmado ante notario, o cuando lo decidan las compañeras que me pusieron aquí, o cuando diga la ciudadanía". Dos mandatos máximos, se marca De la Cruz ("nada que ver con las décadas que lleva usted") que también asegura que, si alguna vez es alcalde, "lo primero" que hará es "bajarme su sueldo".

También mantiene el representante de la oposición que "no se trata de que dejéis otro boquete de 275 millones" porque "eso no lo va a permitir ni Cádiz ni, por suerte, las leyes", sino del "endeudamiento" para un supuesto hospital "que le corresponde a la Junta, a la de su partido". "Un hospital que no hará y un préstamo en el que reza que se trata de la adquisición de suelo para construir vivienda. Le traduzco: Un pelotazo urbanístico", insiste.

"Esto va de que es injusto anteponer siempre los intereses del partido al de la gente. Esto va de que mientras hablamos del Hospital nuevo ya no nos queda ni el viejo, ni el centro de salud del Mentidero, ni la atención primaria, ni las urgencias, ni profesionales sanitarios, Ni listas de espera de tiempo prudencial", ha encarado De la Cruz.