Según Jesús Torres (El Puerto, 1983) cuando uno aplaude "se queda en paz". "Es el reconocimiento que el público le da al actor al final de la función"; sin embargo para él nunca habrá aplausos suficientes que reconozcan el esfuerzo diario que realizan los médicos en plena crisis del Coronavirus. "Los héroes son también víctimas de todo esto, de cómo se está gestionando. Los aplausos no valen. No nos vamos a quedar en paz nunca. Les debemos mucho y por eso prefiero no salir a aplaudir, porque la función aún no ha terminado".

Cosas como estas son las que le ha dado tiempo de reflexionar estos días en su casa de Madrid, donde está aprendiendo y descubriendo cosas. "Llevo años queriendo cambiar de piso, pero en estos días he descubierto que al final me llevo bien con este espacio", explica el actor, que también se acuerda de las parejas que estos días están descubriendo verdaderamente a sus compañeros de viaje.

En general no está muy preocupado. "Estoy acostumbrado a aguantar", asegura este actor que fundó su propia compañía - El Aedo Teatro- en el año 2008 en plena crisis. "Estoy acostumbrado a estos vaivenes. Lo que no estoy acostumbrado es a que se caigan tantas funciones en tan poco tiempo". En concreto, mientras tiene lugar esta entrevista, debería de haber estado viajando hasta Cádiz donde tenía previsto estrenar este viernes en La Central Lechera su última obra, Puños de harina. "No me da miedo el virus. Me da más miedo la reacción de la gente. Después de esto al público no le va a apetecer salir de su casa para encerrarse en una sala de teatro", explica. "Pero no puedo parar a lamentarme. Hay que seguir y yo ya estoy trabajando".

Entre sus recomendaciones: El cuento de la criada o las series Black Mirror y Years and Years. "Es el momento de darse cuenta que ese futuro tan lejano está ya aquí".