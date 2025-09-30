Curso de ecografía clínica con simulación médica para médicos de Atención Primaria de Cádiz

Imagen de los cursos impartidos a profesionales de la Atención Primaria de Cádiz.

El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz ha iniciado la primera edición de este año del curso de ecografía clínica aplicada a la práctica asistencial, dirigido a médicos de Atención Primaria. En total se desarrollarán dos ediciones en 2025, consolidando una oferta formativa que se viene celebrando de manera continuada desde hace cuatro años gracias al uso del simulador médico de ecografía del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Este recurso innovador ya ha sido empleado también en la formación del Servicio de Urgencias del Hospital Puerta del Mar, con excelentes resultados en la capacitación de profesionales en escenarios clínicos complejos.

El curso está impartido por un equipo docente de gran experiencia, formado por José Luis Almenara, médico del DCCU de Cádiz; Eduardo Paños, médico de Urgencias del Hospital Puerta del Mar, y Rafael Perestrello, médico de Atención Primaria del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz.

La ecografía clínica se ha convertido en una herramienta esencial en la práctica médica diaria, al permitir una valoración rápida, segura y no invasiva del paciente. Su incorporación en Atención Primaria y Urgencias aporta un gran valor para mejorar la capacidad diagnóstica y la toma de decisiones clínicas.

La simulación médica aplicada a la enseñanza de la ecografía constituye un método de aprendizaje altamente eficaz, que ofrece a los profesionales un entorno seguro para entrenar habilidades técnicas y diagnósticas antes de aplicarlas directamente en la asistencia real.

Con iniciativas como esta, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz refuerza su compromiso con la formación continuada, la innovación docente y la mejora de la calidad asistencial, contribuyendo así a una atención más segura y eficiente para los pacientes.