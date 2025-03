El Cuponazo de la ONCE reparte en Cádiz capital 400.000 euros

La vendedora Inmaculada Fernández ante la sede de la ONCE en Cádiz.

El sorteo del Cuponazo que la ONCE celebra las noches de los viernes ha dejado esta vez en Cádiz un premio de 400.000 euros, por el número 39.450.

Ha sido la vendedora Inmaculada Fernández quien ha repartido la suerte en la avenida de Portugal de la capital gaditana. Allí despachó diez cupones del citado número, agraciados cada uno con 40.000 euros. Se trata del premio a las cinco cifras sin coincidir con la serie, que en este caso ha ido la 003. El premio de cada cupón de los viernes con la serie se eleva a seis millones de euros.

Fernández, que es vendedora de la ONCE desde el año 2017, cuenta que se siente “muy orgullosa de haber dado una alegría a sus amigos, los de todos los días” en el bar junto al que trabaja. Aunque comenta que ya había dado un premio anterior de 100.000 euros, afirma que “es una alegría inmensa” y asegura que es un premio “que alivia mucho a la gente a la que le ha tocado”. Sus mismos clientes le dieron la noticia en cuanto se enteraron, y desde entonces ha estado “a destajo felicitando y recibiendo felicitaciones” por “haber repartido tanta suerte” según contaba esta mañana de sábado.

En la capital gaditana no hace mucho también cayeron miles de euros gracias a sorteos de la ONCE. Así, en el sorteo diario del 25 de junio del año pasado se repartieron 350.000 euros, en 10 cupones premiados con 35.000 euros. Lo hizo la vendedora de la ONCE Lara Maria Perez Prieto desde su punto de venta situado en la Plaza Madrid, número 1 (Estadio Nuevo Mirandilla).

En octubre, Jacobo Correa vendió a las puertas de la iglesia de San Juan de Dios siete cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así a sus clientes 245.000 euros.

La provincia también se vio agraciada el pasado viernes 7 de marzo con 840.000 euros en premios repartidos entre las localidades de Algar, Guadalcacín y Vejer de la Frontera.