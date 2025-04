La cuna de la libertad se reivindica como sede para hablar del periodismo en España

Los Salones Presidenciales de la Diputación de Cádiz han acogido este jueves la presentación de la LXXXIV Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). La cita tendrá lugar en Cádiz desde este viernes y hasta el domingo y reunirá a 49 asociaciones federadas y 16 vinculadas que componen la FAPE, la primera organización profesional del sector en España. Más de un centenar de periodistas se darán cita durante tres días en la capital gaditana.

En el acto estuvieron presentes la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez; el alcalde de Cádiz, Bruno García; el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, FAPE, Miguel Ángel Noceda; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Tania Barcelona; la directora general de Comunicación Estratégica de la Universidad de Cádiz, Leticia Rodríguez; y el presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Diego Calvo.

Almudena Martínez resaltó que "nos sentimos felices de que sea aquí donde periodistas de toda España vengan a celebrar su asamblea porque nuestra provincia se siente muy vinculada con la libertad de expresión. El primer decreto de libertad de expresión se firmó en 1810 en San Fernando y el decreto de la libertad de prensa se proclamó con la Constitución de La Pepa en 1812 en Cádiz". La presidenta de la Diputación celebró que "haya colectivos fuertes como la FAPE que asuman posturas firmes a favor de la prensa libre e independiente". Almudena Martínez también resaltó que esos acuerdos que se adopten y las repercusiones que tengan en toda España se firmen en la ciudad y propuso a la FAPE que las conclusiones de la asamblea se recojan en un manifiesto que se llame la Declaración de Cádiz. "Llevamos más de 200 años alumbrando la libertad de prensa y la provincia de Cádiz debe seguir siendo fiel a esa identidad histórica como refugio y bastión ante cualquier ataque".

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, hizo otra proposición al presidente de la FAPE y es que la ciudad acoja "cada cinco o diez años la asamblea" de esta entidad por ser el lugar "idóneo y porque la ciudad lo merece". García mantuvo "que frente a la incertidumbre que vive este mundo, hace falta más periodismo. Frente a los bulos que se generan, hace falta más periodismo. Frente a las barreras, frente a la confrontación, frente a estos tiempos de dificultad, hace falta más periodismo".

El presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda, afirmó que Cádiz "este fin de semana va a ser la capital del periodismo y qué mejor lugar para hablar de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y de todas las libertades teniendo en cuenta la historia de esta ciudad". Noceda confesó que "no son buenos tiempos para el periodismo por la polarización política y la desinformación y tenemos mucho que aportar como garantes de la convivencia democrática".

El presidente de la FAPE recordó que el lema principal de esta federación es "sin periodismo no hay democracia, aunque no sólo es de la FAPE si no que es el lema de los periodistas. Como garantes de esa democracia los mensajes que queremos dar son nuestros principios, que no son otros que el ejercicio libre e independiente de la profesión, la información veraz, contrastada y contextualizda, ser vigilantes de los poderes políticos y económicos y ser combativos contra la vulneración de esos principios".

Uno de los temas que se pondrán sobre la mesa en la asamblea de la FAPE es la educación mediática y la utilización de la Inteligencia Artificial para que "la sociedad pueda servirse de ella en beneficio de la información y no al revés. La IA es un arma de doble filo y bien aplicada nos vendrá bien a la profesión. Utilizada con intereses perversos significaría que sustituiría al periodista y eso no lo podemos consentir", concluyó.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Tania Barcelona, resaltó que "Cádiz se va a convertir en el corazón del periodismo nacional" y dejó claro que "Cádiz va a demostrar que es una ciudad acogedora, preparada y con una gran capacidad organizativa". Para la delegada esta asamblea de la FAPE "va a reforzar la identidad de Cádiz como ciudad abierta al debate, a la reflexión y a la palabra". Como delegada de Turismo expresó su convencimiento de que "quienes nos visiten se van a llevar una experiencia completa: Cádiz es historia, es cultura, es patrimonio, es libertad, es turismo en convivencia, es gastronomía... Es esta forma de vivir que enamora a quien la descubre y por eso es tan importante que los periodistas que vengan se lleven la mejor impresión, porque la labor de difusión que hacéis es fundamental para que se conozca", finalizó.

La directora general de Comunicación Estratégica de la Universidad de Cádiz, Leticia Rodríguez, puso el acento en la importancia de redignificar la figura del trabajo del periodista, que "no es solo un creador de contenido" y anunció que en unos días la Universidad de Cádiz va a presentar un buscador de expertos accesible para los periodistas. También incidió en el trabajo conjunto de la universidad y el periodismo ya que "en el largo plazo tenemos como uno de los principales retos contribuir a la alfabetización mediática, que genere resiliencia en la ciudadanía sin perder el pensamiento crítico".

Por último, Diego Calvo, presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz sostuvo que la LXXXIV Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España "es uno más de los legados que nos ha dejado la celebración del Congreso de la Lengua" y afirmó que hemos diseñado un congreso con el que "queremos presumir de Cádiz y de nuestro pasado como cuna del periodismo porque nos sentimos capital del periodismo todos los años". Espera que se saquen conclusiones importantes de esta asamblea por "el momento tan complicado que vive el periodismo".