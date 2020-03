Cómo cuidar tu vista

Gran parte de la información que recibimos del exterior llega a través del sentido de la vista y de los ojos, los órganos más importantes de este. Gracias a ellos somos capaces de interpretar la forma, el color, el tamaño y la distancia de los objetos y personas que nos rodean. Asimismo, suelen ser un elemento imprescindible con el que comunicamos al resto de individuos como nos sentimos en ese preciso momento. ¡Por ese motivo, es importante cuidarlos y protegerlos de los factores externos, tomando medidas y acudiendo a expertos como VisionLab! Por su parte, estos nuevos hábitos serán bastante sencillos de incorporar a la vida diaria.

En realidad, existen un amplio número de situaciones y acciones que pueden realizarse con el fin de cuidar tu vista, pero una de ellas y que más puede ayudar es mantener la hidratación natural de los ojos. Para ello, es recomendable abrir y ventilar las habitaciones de tu hogar y beber la cantidad de agua recomendada por los médicos. Si se sufre de sequedad ocular se siente picor en los ojos, el uso de lágrimas artificiales conseguirá aliviar e hidratarlos. Tocarse o frotarse los ojos tampoco es lo más idóneo, ya que podemos estar exponiéndolos a infecciones. Para cuidar la vista también es vital prestar atención a la luz que se utiliza.

Tener luz suficiente es importante para no forzar ni cansar la vista más de la cuenta, por lo que a la hora de trabajar, leer o realizar cualquier otra actividad es preciso asegurarse que se cuenta con la cantidad de luz necesaria para ello. No obstante, lo más conveniente es apostar por el uso de luz natural siempre que se pueda. Del mismo modo, para no dañar los ojos es necesario mantener una distancia segura ante cualquier aparato electrónico así como adaptar el brillo de la pantalla y el tamaño de la letra a la condición de cada persona. No podemos olvidarnos tampoco de la alimentación, clave para mantener todo el organismo perfectamente sano.

Hay alimentos que son altamente beneficiosos para la vista, por lo que entre los consejos para mantener tu vista sana se recomienda el consumo de productos ricos en vitaminas A, B, C, E, Omega-3 y antioxidantes. Por otra parte, para tener una buena salud ocular es imprescindible realizar una revisión de vista de forma periódica o al menos una vez al año en alguna clínica de Visionlab en Cádiz. Es una manera perfecta para saber el estado de nuestros ojos y en el caso de existir algún problema poder tratarlo a tiempo. Además, al usar gafas se requiere ir con regularidad para actualizar la graduación y adaptar estas a las nuevas dioptrías.

El uso de las gafas se encuentra muy extendido en la actualidad, permitiendo corregir y frenar anomalías tan cotidianas como la miopía o el astigmatismo. Pero a las lentes también pueden añadirse mejoras que ayudan a cuidar la vista, como es el caso de los filtros azules o los antirreflejantes habituales en centros ópticos VisionLab. Asimismo, es indispensable contar con gafas de sol homologadas que protejan a los ojos de los rayos UVA y UV. En estos casos, lo ideal es que posean un filtro solar de nivel 3. Es importante que las gafas se lleven siempre que se salga a la calle, inclusive a la hora de practicar deporte, pues no solo protegen del sol sino de las micropartículas existentes en el aire.