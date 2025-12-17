¿Cuánto cuestan los diferentes servicios que presta Valoriza en la ciudad de Cádiz?

Tiene Cádiz en el mismo contrato el servicio de limpieza viaria, de recogida de residuos y el punto limpio, algo que en otros municipios se hace con diferentes contratos adjudicados a distintas empresas (o a la misma, pero en procesos de licitación diferenciados). No obstante, el precio que paga el Ayuntamiento por esos servicios unificados bajo un mismo contrato no es óbice para conocer cuánto cuesta realmente cada servicio.

Así, tras la revisión de precios que se aprobará en el próximo Pleno municipal, se extrae que el servicio de recogida de residuos cuesta anualmente 5.266.184,17 euros, de los que 3.716.670,42 euros corresponden a personal; 979.850,77 euros a maquinaria (entre amortización, financiación, explotación, seguros y todo lo relacionado con el sistema informático relacionado con ella); 32.737 euros a herramientas y vestuario; y otros 10.781,40 euros para reposición de contenedores. Cantidades a las que luego se le suman los gastos generales, el beneficio industrial (del 0,25%) y el IVA correspondiente (10%).

El servicio de limpieza viaria presenta una factura anual de 8.517.540,93 euros, a razón de 6.949.852,12 euros del coste de la plantilla; 546.333,97 euros para la maquinaria; 91.636,07 euros en herramientas y vestuario; y 78.731,34 euros en reposición de papeleras y adquisición de productos de limpieza para el baldeo y desinfección.

Para el mantenimiento del punto limpio se emplean otros 273.112,38 euros anuales, destinados a la plantilla encargada de esta tarea (que requiere 123.961,11 euros), a la maquinaria (40.180,01 euros) a la financiación y amortización de las obras de construcción y adecuación del punto limpio en sí, además de la explotación de las instalaciones (que suman otros 44.752,82 euros); a las herramientas y vestuario necesario (1.040,50 euros anuales); y al coste de la gestión de residuos (35.891,28 euros).

A todas estas actividades suma Valoriza un último bloque dirigido a los “servicios generales”, donde entra el personal de dirección y administración, los vehículos propios de estas labores, el alquiler de las instalaciones y otros costes indirectos como las campañas de comunicación, hasta sumar un total de 2.307.848,76 euros anuales.