El cuento infantil 'Ada tiene una jirafa' se presenta este viernes en Cádiz

El Aulario de La Bomba en Cádiz acogerá este viernes, 28 de noviembre, la presentación del libro infantil Ada tiene una jirafa, de Marieta Ramos. El acto, presentado por Milian Oneto y con la presencia de la autora y la ilustradora Rosita Colores, comenzará a las 19:00 horas de la sala Argüelles del Edificio 1812.

Publicado por la editorial Babidibu, este cuento es consecuencia de la experiencia con niños de Marieta Ramos en Planeta Saturno, una ludoteca alternativa que tuvo durante más de dos años, con pedagogía Montessori . De ello surge la historia de una niña que tiene una jirafa invisible, algo que no mucha gente comprende y que es una metáfora sobre autismo principalmente y otras neurodivergencias.

"Esta historia busca poner en valor la diferencia y las neurodivergencias en la primera infancia, haciendo especial hincapié en las neurodivergencias en las niñas, que durante años han estado mucho menos estudiadas y diagnosticadas. También pretende destacar lo enriquecedor que es estar cerca de personas diferentes, así como el amor por la diversidad, la libertad, la equidad, el respeto y la autoestima", explican desde la editorial.

La protagonista del cuento es Ada, una niña de cuatro años a la que le gustan el chocolate y las colchonetas, la música y montar en bicicleta, ir al cole y jugar pero tiene algo que no todas las niñas de cuatro años tienen y que, a veces, es difícil, pero, otras veces, es genial. "Es un cuento sobre una niña diferente aprendiendo a vivir con algo especial que la hace única".