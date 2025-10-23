La cuenta atrás para construir un nuevo barrio en Cádiz

La operación urbanística que vienen tramitando Zona Franca, en unión a Sepides, y Ayuntamiento de Cádiz ha marcado una hoja de ruta que podrá iniciarse cuando se apruebe, al fin, el Plan de Reforma Interior (PRI) de la parcela de Navalips y todo su entorno, en el polígono exterior, donde se planea la construcción de un nuevo barrio para la ciudad, con un total de 813 viviendas.

La estimación que hace Zona Franca es que una vez aprobado finalmente el PRI, tendrán que pasar al menos 21 meses más para poder estar en condiciones de iniciar las obras de edificación en los primeros solares destinados a acoger viviendas de nueva construcción.

Así, explica Zona Franca que cuando el próximo 30 de octubre se apruebe el PRI de Navalips quedarán cuatro unidades de ejecución diferentes que podrán iniciar entonces la tramitación urbanística pertinente por separado, sin tener que ver (a efectos administrativos y de proyectos) unas con otras.

De esas cuatro unidades, hay una que ejecutará directamente Zona Franca y Sepides. Y en ese caso, se precisa que son necesarios dos trámites urbanísticos independientes: el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización.

En el caso de la reparcelación, la hoja de ruta que plantea Zona Franca consiste en una contratación menor para redactar ese proyecto, para lo que se necesitarán dos meses; y una vez redactado, habrá que presentarlo al Ayuntamiento para su aprobación, para lo que se estipula un plazo máximo de cuatro meses, incluyendo el período necesario de exposición pública del proyecto. "Posteriormente se hará la inscripción del mismo en el registro de la propiedad", precisan desde el consorcio estatal.

Con respecto a la urbanización, los plazos son superiores. En primer lugar porque se necesita una contratación mayor, "por lo que el plazo estimado desde ahora hasta su adjudicación puede estimarse en 3 meses". Una vez adjudicado, el plazo para redactarlo se fija en 4 meses. Y a partir de ahí, de nuevo al Ayuntamiento para superar todos los informes sectoriales pertinentes, que en este caso precisa Zona Franca que "el plazo para la aprobación del documento es de tres meses, a los que hay que añadir los 20 días de exposición pública y el mes para la emisión de los informes sectoriales". En total, cinco meses, que unidos a los 3 de la licitación del proyecto y los 4 de la redacción suman 12. Un año.

"Una vez aprobado definitivamente el proyecto de urbanización, el siguiente paso es la licitación de las obras", explica Zona Franca, que otorga otro período de 3 meses para tramitar esta licitación y que da a la urbanización un período de 6 meses más. No obstante, se apunta que la licitación de estas obras "podría solaparse en cierta medida con la tramitación de la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento", lo que reduciría algo estos plazos.

Será entonces, 21 meses después de aprobarse el PRI en este próximo pleno del 30 de octubre, cuando podría salir a licitación "la venta de las parcelas y/o el inicio de la ejecución de los proyectos"; es decir, el inicio de las obras de edificación, que también precisa Zona Franca que podrían realizarse al mismo tiempo que se ejecuta esa urbanización de la unidad de ejecución que, a priori, será la primera en avanzar en este nuevo barrio que asoma en el futuro de Cádiz.