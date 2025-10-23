El PRI de las viviendas de Navalips de Cádiz: A la tercera va la vencida

Solar de Zona Franca que antes ocupaba Navalips, donde se edificarán las 800 viviendas en Cádiz.

El Plan de Reforma Interior (PRI) que permitirá el desarrollo de la operación urbanística de Navalips irá al Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz, por tercera ocasión desde que se puso en pie el proyecto, el próximo jueves 30 de octubre para su aprobación definitiva. Así, este documento cuenta ya con todos los informes sectoriales de las distintas administraciones y con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, el visto bueno que faltó la primera vez que se quiso dar curso a este crucial paso para hacer realidad la construcción de 813 viviendas en el polígono exterior de la Zona Franca.

El proyecto de Navalips es una actuación promovida por la Zona Franca y Sepides (grupo empresarial perteneciente a la SEPI), organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda.

La operación contempla la construcción de 813 viviendas de las que 407 son protegidas y 406 de renta libre. Además, se contemplan 10.000 metros cuadrados de zonas verdes y 20.000 metros cuadrados para actividades lucrativas.

Este PRI es un instrumento de ordenación urbanística contemplado en la Ley 7/2021 de Andalucía (LISTA) y permitirá la trasformación y dinamización de esta zona del recinto exterior de la Zona Franca. Con este documento se adaptan las condiciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el Área de Reforma Interior ARI-ZF-01, que ocupa una superficie total de 80.989 metros cuadrados.

Con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda se ha aumentado un 30% de la edificabilidad residencial protegida sobre lo que establecía el PGOU.

Casi un año del inicio de la tramitación

Recordar que la tramitación de este PRI se inició en noviembre de 2024, contando con los informes sectoriales de distintas administraciones y superando la fase de exposición pública.

Se recibió informe del Consejo Consultivo desfavorable, y tras la aclaración solicitada por el Ayuntamiento, se solicitó una revisión y corrección del documento fundamentalmente técnica.

Esta subsanación se realizó por parte de Zona Franca y el documento se volvió a aprobar inicialmente en Pleno el pasado 1 de agosto por unanimidad sin necesidad de información pública ya que no fue modificado sustancialmente. También se introdujeron varias aclaraciones solicitadas en los informes sectoriales emitidos, sin provocar tampoco ninguna variación sustancial.

Se volvió a remitir al Consejo Consultivo, que finalmente ha dado su visto bueno permitiendo su aprobación definitiva la próxima semana en el pleno ordinario de octubre.

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha señalado que “desde el Ayuntamiento siempre hemos apoyado este proyecto ya que consideramos que es un paso muy positivo e importante para permitir la construcción de nuevas viviendas en la ciudad” añadiendo que “este proyecto es un ejemplo de la colaboración entre administraciones e instituciones para el beneficio de la ciudadanía”.

Ha añadido que “se va a agilizar la tramitación de los siguientes pasos urbanísticos” asegurando que “este Plan de Reforma Interior es especialmente complejo ya que hay más de 400 propietarios privados”.

Para José Manuel Cossi, “el proyecto de Navalips se trata de una de las mayores operaciones de vivienda que tendrá la ciudad y el inicio de la transformación de esta zona”.