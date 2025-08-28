Cuatro familias de Javier de Burgos, en Cádiz, firman sus contratos de realojo

Cuatro de las cinco familias residentes en el número 19 de la calle Javier de Burgos han firmado el contrato que permite reubicarlas en sus nuevos hogares, las alternativas habitacionales que hace unas semanas había puesto sobre la mesa la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), tras la intervención de la diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño. La Sareb, propietaria del inmueble, ha garantizado a las vecinas y vecinos por escrito que, una vez rehabilitado el edificio, podrán regresar a sus viviendas con contratos de alquiler social, según señalado el Movimiento Sumar Cádiz en una nota de prensa.

El proceso de realojo contempla distintas ubicaciones: dos de las familias permanecerán en la capital gaditana, en viviendas, que se están adaptando a sus necesidades familiares y a las que podrán trasladarse en breve. Las otras dos se trasladarán temporalmente a San Fernando mientras duren las obras de rehabilitación de la finca de Javier de Burgos. Una sola familia ha rechazado las alternativas habitacionales ofrecidas por la Sareb; aún así, la sociedad continúa trabajando para encontrar una solución adecuada para ese caso concreto.

La diputada gaditana Esther Gil de Reboleño ha celebrado el realojo de las familias afirmando que "desde Sumar tenemos un compromiso firme por el derecho a la vivienda de las personas más vulnerables". Gil ha insistido en que "el resultado es fruto de un trabajo institucional constante, discreto y riguroso que no busca protagonismos, sino soluciones reales para las familias afectadas".

Según la diputada de Sumar por Cádiz, era comprensible que existiese desconfianza tras meses de incertidumbre, pero considera que "el compromiso de Movimiento Sumar con este problema enorme, como es la vivienda, no puede ponerse en cuestión y la firma de los contratos es un ejemplo de que trabajamos como hormiguitas para encontrar poco a poco una salida". También ha recalcado que "en Movimiento Sumar tenemos diferencias con la Sareb y creemos en un modelo de vivienda pública, social, digna, asequible y diferente al de la especulación, fuera de las dinámicas del mercado libre que expulsa a las personas de sus ciudades, que no permite a los jóvenes emanciparse o que arruina a las familias. Gil de Reboleño ha vuelto a insistir en que “eso solo puede conseguirse desde la presión conjunta: la institucional y la ciudadana", ha afirmado.