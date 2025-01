¿Qué eso del cuarto turno como solución al conflicto de Navantia?

Cádiz/“¿Por qué no explican el cuarto turno a los trabajadores? Y, sin embargo, plantean algo que saben que no se va a producir, el cierre los domingos, porque ya hay preocupación entre los trabajadores por la posible pérdida de carga de trabajo”, cuestiona desde la coordinadora de trabajadores del metal (CTM). UGT, que es quien lo plantea, detalla, está en la negociación del convenio, pero no hace uso de esto. “También lo firman los empresarios, pero no les conviene cumplir con las ocho horas, con el descanso semanal de dos días y con el cuarto turno porque tendrían que pagar más”, expone. No es algo inventado, deja claro, puesto que se aplica en hospitales, a los policías o al servicio de bomberos, para poder desarrollar una actividad continua las 24 horas del día durante todo el año.

La aplicación del cuarto turno no solo supondría mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y un aumento de sus salarios, también el aumento de los puestos de trabajo, que pesarían de en torno al millar a unos 1.300 o 1.400, estima la CTM.