El cuarto cierre en apenas unos meses agrava la crisis del comercio en la calle Ancha de Cádiz

El año comienza con malas noticias para el comercio del centro de Cádiz. Un nuevo cierre se hará efectivo a finales de este mes en la calle Ancha: la tienda de moda femenina Côté anuncia su adiós definitivo de la capital. Hasta esa fecha, este negocio permanecerá abierto solo por las mañanas, de 10:30 a 14:00 horas, ofertando sus prendas con un descuento de hasta el 70%.

Cuando se haga efectiva la clausura, el de Côté será el cuarto local vacío en esta calle tan tradicional dentro del circuito comercial de la ciudad, lo que evidencia una peligrosa tendencia en cuanto a los pequeños negocios, que no encuentran la clientela necesaria para mantenerse. Hace escasas semanas se despedía la tienda de ropa urbana La Santa y el pasado mes de septiembre lo hacía Anika. También hace unos meses cerró una tienda de moda femenina y complementos, con precio único de 10 euros, en esta misma vía.

Por tanto, Côté será el último proyecto de una larga lista de emprendedores que no han podido salir adelante en el casco antiguo de Cádiz. Lourdes Gil es la propietaria de este comercio de ropa y complementos de mujer. Cordobesa, pero con muchos años de residencia en la capital gaditana, cuenta resignada que no le ha quedado más remedio que dar este paso porque "el centro de Cádiz se ha venido abajo. Los centros comerciales, la venta online y que muchos habitantes de extramuros apenas bajan al centro, han sido las causas que nos han traído hasta aquí".

Para esta empresaria "tanto Internet como los grandes centros comerciales nos han ganado la partida. También creo que el gaditano se queja mucho de que el centro se está muriendo, pero tampoco hace nada para cambiar esta situación. Protesta mucho pero no apoya al pequeño comercio", afirma.

El panorama de una calle, con cada vez más barajas echadas, también influye a la hora de atraer público. "Cuando sales a comprar lo que quieres ver es tiendas abiertas, opciones para moverte. Si sales de mi tienda y no ves nada más, ya no vuelves por aquí. Te quedas fuera del circuito comercial", se queja Lourdes.

Côté abrió sus puertas hace casi seis años, en 2020, tras la pandemia. En este tiempo, además de contar con una clientela fiel, ha sobrevivido gracias "al verano, al turista nacional. Pero no podemos vivir de tres meses todo el año".

José del Toro, un panorama deprimente

Si la calle Ancha presenta una preocupante imagen, aún peor es la que se muestra a apenas unos metros de distancia. En la calle José del Toro se suceden los locales cerrados. Una situación que llama la atención si tenemos en cuenta la céntrica ubicación de esta vía y la cantidad de negocios que aún apuestan por ella. Pero cabe resaltar que son nueve los locales comerciales vacíos, algunos desde hace años, sin visos de obras o aperturas cercanas en el horizonte.

Solo una inauguración tuvo lugar hace unos meses, el pasado septiembre, la de Oakberry Açaí, un negocio dedicado a bowls y smoothies de açaí natural. Y otra que le coge de refilón, la de The Singular Coffee, en Barrié haciendo esquina con José del Toro, que se presentó ante los gaditanos el pasado mes de diciembre. Poco más movimiento se puede observar y lo más habitual son los carteles de 'Se vende' o 'Se alquila' en los escaparates de los locales.

Encuentro cierra por reformas

Por su parte, la tienda de moda femenina Encuentro cerrará temporalmente para someterse a varias obras de mejora. Así, el establecimiento echará la baraja el sábado 24 de enero y se mantendrá clausurado durante un mes o mes y medio, según las previsiones de la empresa. Encuentro es una de las tiendas de ropa femenina que aún quedan en el centro de Cádiz y se encuentra situada en la calle San Francisco de la capital. Hasta el cierre del día 24, ofrece muchos de sus artículos en rebajas.