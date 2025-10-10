Cruz Roja premia en Cádiz la solidaridad y la entrega de Andalucía

La sencilla y reconocible bandera de Cruz Roja ondeó ayer en el mástil de la plaza de Sevilla deCádiz. La enseña, junto a la fuente iluminada de rojo cuando anocheció, se convirtió en símbolo de la gala que mientras tanto se celebraba en el cercano Palacio de Congresos: la entrega de los V Premios CREA+, los galardones andaluces de Cruz Roja que hasta la fecha siempre se han entregado en Sevilla y que llegaron esta vez a Cádiz un año después de lo previsto, ya que esta ceremonia debió celebrarse en 2024, en noviembre, y fue suspendida por la dana que asoló la Comunidad Valenciana.

Seis fueron los premios que se entregaron ayer en Cádiz, en una ceremonia conducida por el periodista de Canal Sur Modesto Barragán. Para la ciudad, para la sede de la gala, fue el Premio Especial del Jurado, que correspondió al equipo de fútbol Cádiz Genuine, compuesto por personas con discapacidad intelectual y que ha obtenido varios campeonatos en su categoría.

Además, se concedieron otros cinco galardones: Proyecto Social más Innovador para la iniciativa Bioalverde de Cáritas en Sevilla; Premio al Periodismo Social para la que fue destacada corresponsal de Televisión Española Rosa María Calaf; Premio a la Empresa Comprometida para el grupo social de la Once; Premio a la Trayectoria Social para la filósofa Adela Cortina, y Premio a la Cooperación Internacional para el equipo de cirugía del Hospital de Córdoba de Cruz Roja.

La del Palacio de Congresos fue una ceremonia, que comenzó con el baile de Macarena Ramírez acompañada al piano por Alberto Miras, ciertamente emotiva y eminentemente humana y solidaria, porque humanos y solidarios fueron los muchos testimonios que se lanzaron en el acto. Una emotividad a la que contribuyó con ingenio y humor el cantante gaditano Riki Rivera, encargado de interpretar pequeños temas que él mismo había compuesto y que dedicó a cada premiado.

Riki Rivera interpreta una de sus muy aplaudidas canciones. / Lourdes de Vicente

Jerónimo Vera, delegado especial de Cruz Roja en Andalucía, intervino para elogiar el carácter solidario de la gala y, también, para agradecer el trabajo de los voluntarios y los profesionales de Cruz Roja en la comunidad. Nombró y ensalzó a las personas y entidades premiadas: “Sois los faros que iluminan nuestro camino en un mundo convulso”.

De los seis premios que se entregaron, dos fueron recogidos por representantes de las personas galardonadas, que no pudieron estar anoche en Cádiz. Así sucedió con Rosa María Calaf, a quien un covid impidió el viaje y cuyo galardón fue recogido por su compañero cámara Francisco Magallón. Y también con la filósofa Adela Cortina, un premio recogido en su nombre por la presidenta gaditana de Cruz Roja, Carmen de Lara. En este caso, las palabras de Adela Cortina agradeciendo el galardón y apelando a la justicia social resonaron con fuerza en el auditorio a través de un vídeo grabado por la pensadora valenciana.

Como era de esperar, fue un momento especial la entrega del galardón al Cádiz Genuine. Parte de su numerosa plantilla subió al escenario entre los largos aplausos del público, repetidos también cuando Pepe Mata, de la Fundación del Cádiz, recogió el premio.

Emoción también en la entrega del premio al grupo social ONCE. Sobre todo porque Isabel Viruet, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, dejó al lado su discurso más protocolario y de datos para contar su propia historia personal: la de una niña nacida ciega en el seno de una familia de humildes agricultores que pudo salir adelante, y su familia también, gracias al apoyo de la Organización Nacional de Ciegos.

Testimonios también comprometidos y solidarios los ofrecidos por Bioalverde, un proyecto de Cáritas para que personas en exclusión trabajen en un huerto ecológico, y por los médicos del Hospital de Cruz Roja en Córdoba, que abre sus puertas para realizar cirugías complejas a personas llegadas de países que no cuentan con medios ni recursos.

La entrega de los galardones se fue intercalando en la ceremonia del Palacio de Congresos con la proyección de tres vídeos protagonizados por personas que se benefician en Andalucía de la labor de Cruz Roja: Paquita, una mujer viuda a la que la organización acompaña y escucha en Granada; Fode, un migrante maliense a quien Cruz Roja ha ayudado a encontrar un trabajo en Córdoba, y Magda, una gaditana cuyo hijo, hoy voluntario de Cruz Roja, se benefició hace ya varios años de la ludoteca de la organización en la plaza de la Merced.

Rosario García (centro), junto a Jerónimo Vera y Carmen de Lara. / Lourdes de Vicente

En esta primera ocasión en la que la gala de entrega de los premios se realiza fuera de Sevilla, los Premios CREA+ han contado con el apoyo de la Diputación de Cádiz, Circet, la Fundación Unicaja, Oximesa, Petaca Chico y Redeia.

El homenaje a la anterior presidenta de Cruz Roja Cádiz La gala de entrega de los Premios CREA+ contó con un momento sorpresa en forma de homenaje. Y es que la organización realizó también un reconocimiento a Rosario García Palacios, quien ocupó durante varios años la presidencia provincial de Cruz Roja en Cádiz y que también ha ocupado el mismo cargo en el ámbito andaluz. El homenaje a Rosario García, cuyo nombre ha sido propuesto para ser la próxima Defensora del Pueblo Andaluz -un nombramiento pendiente del consenso parlamentario-, fue anunciado en el escenario del Palacio de Congresos de Cádiz por Jerónimo Vera, presidente de Cruz Roja en Andalucía, y Carmen de Lara, actual presidenta provincial de la entidad en Cádiz. Ambos resaltaron las cualidades de la ya ex responsable de Cruz Roja en Andalucía, su implicación con el proyecto de la entidad, su talante solidario y su lucha por destacar el papel de la mujer dentro de la organización humanitaria. Incluso se recordó la época en la que Rosario García fue la responsable de formar a los voluntarios de Cruz Roja en la provincia gaditana. Y García Palacios acogió este homenaje, largamente aplaudido por la sala, con sorpresa y emoción: “Esto ha sido una encerrona grande”. En una breve intervención, lanzó palabras de agradecimiento hacia Cruz Roja y el personal humano que la integra, y defendió los valores de una organización que, dijo, hará suyos en cualquier lugar en el que se encuentre. “Tengo un ADN de Cruz Roja que no cambiaré allí donde este: neutralidad, imparcialidad y la ayuda que haga falta para aliviar el sufrimiento humano. Siempre trabajaré por las personas vulnerables”.