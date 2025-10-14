Cruz Roja se despliega en Cádiz durante el Día de la Banderita

No hace tanto tiempo que el Día de la Banderita de Cruz Roja era únicamente conocido por el grupo de voluntarios y miembros de la organización que recorrían las calles de las ciudades, hucha en mano, con el objetivo de recaudar fondos para sus actividades a cambio de una sencilla pegatina con el emblema de la entidad. Aunque se mantiene esta recogida de donativos, la celebración del Día de la Banderita ha cambiado, sobre todo a raíz de la pandemia, y Cruz Roja opta por aprovechar la jornada para desplegar la enorme bandera de sus actividades y que la ciudadanía conozca de primera mano qué hace la organización humanitaria. Así ha sucedido esta mañana en Cádiz, en la plaza de la Catedral, donde un nutrido grupo de voluntarios han informado de sus actividades a través de diversos stands.

Distintos grupos de estudiantes de Primaria y Secundaria han pasado por la plaza gaditana para conocer Cruz Roja. En muchos casos, lo han hecho participando en juegos y actividades interactivas, y en otros escuchando las explicaciones y los testimonios de los encargados de la organización. Incluso han recibido un pasaporte en el que han podido ir sellando su participación en los distintos, puntos informativos, que también han estado abiertos para los ciudadanos en general que se han ido acercando a ellos en la soleada mañana gaditana.

Así, Cruz Roja ha instalado en Cádiz pequeñas carpas para informar acerca del voluntariado de la entidad, sobre sus proyectos de prevención en salud, otro del área de empleo, talleres de primeros auxilios, programas de atención a las personas en riesgo de exclusión o proyectos destinados a las personas mayores, como el acompañamiento en los casos de soledad no deseada o el programa 'Bajemos a la calle' que funciona en Cádiz desde hace varios años... También se han colocado en la plaza de la Catedral una ambulancia y un camión de emergencias, el mismo que estuvo hace un año en la Comunidad Valenciana con motivo de la trágica dana.

Un grupo de estudiantes visita una de las carpas de Cruz Roja. / Julio González

Los participantes en esta muestra informativa de Cruz Roja han podido, por ejemplo, realizar juegos sobre la pirámide alimenticia para descubrir el valor de los alimentos, al tiempo que también han conocido cómo actuar ante una emergencia a través de la Conducta PAS, el protocolo que ayuda a ordenar los primeros auxilios con tres acciones priorizadas en el tiempo: proteger, avisar y socorrer. Los jóvenes, por ejemplo, han podido aprender que ante una emergencia lo primero es la autoprotección para evitar que quien intente ayudar se convierta en víctima; después dar el aviso a los servicios de emergencia y, finalmente, ayudar en la medida de lo posible a la persona que reclama la asistencia.

La presidenta provincial de Cruz Roja en Cádiz, Carmen de Lara, ha explicado a los medios los detalles de la jornada, ha resaltado y agradecido el trabajo de los voluntarios de la asociación y el importante papel que juegan los socios, además de señalar la atención integral de los mayores como uno de los grandes retos de Cruz Roja de cara al futuro.

"El Día de la Banderita es para nosotros un día de fiesta, un día de visibilidad, en el que queremos hacer partícipe a toda la ciudadanía de todo lo que hacemos, para que se puedan aprovechar. Tenemos programas para mayores, de infancia... Y nos hemos traído todas las áreas de Cruz Roja para que la gente pueda conocer qué es lo que hacemos a diario", ha explicado Carmen de Lara.

Cruz Roja cuenta en la provincia de Cádiz con más de 3.000 voluntarios y con 22.000 socios, dos de las patas fundamentales de la organización humanitaria. En el ámbito gaditano, la entidad realiza unas 93.000 intervenciones al año de las que se benefician unas 36.000 personas.