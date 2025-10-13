Cruz Roja celebra este martes 14 el Día de la Banderita en las calles de Cádiz

Cruz Roja celebrará este próximo martes, 14 de octubre, el Día de la Banderita, una jornada solidaria que recorrerá las calles de Cádiz con el objetivo de acercar a la ciudadanía la amplia labor social que desarrolla la organización a diario bajo la campaña Básicos para Construir Vidas. Las actividades en Cádiz se centrarán en la palza de la Catedral.

Con el objetivo de mostrar el amplio campo de actuación, Cruz Roja en Cádiz ha preparado una jornada llena de actividad centrada en las áreas de Empleo, Juventud, Voluntariado, Inclusión Social, Educación, Socorro y Emergencias y Captación de Fondos. Para fomentar la participación, se propone un recorrido con diferentes 'estaciones' —una en cada área—, en el que las personas visitantes podrán ir sellando su 'mapa solidario' a medida que descubren los distintos proyectos.

Desde las 10.30 y hasta las 13.00 horas, en la plaza de la Catedral, se habilitará un punto de información sobre el voluntariado y los distintos proyectos en los que se puede participar y se invitará a las personas asistentes a que colaboren en un mural en el que se reflexione sobre el impacto que tiene en la vida de las personas. Además habrá un photocall temático bajo el lema ‘¿Te unes al viaje de tu vida?’ y un juego interactivo destinado al público infantil y juvenil.

Las personas que se acerquen hasta este punto podrán conocer también los proyectos en el ámbito de la salud como son 'Cruz Roja te escucha, adherencia terapéutica' y podrán participar de dos dinámicas como son un juego sobre alimentación consciente y otra dirigida a la etapa final de vida y los cuidados paliativos en la que se podrá dejar un mensaje en un buzón dirigido a aquellas personas que ya no están.

El área de Empleo, que este año cumple 25 años, colocará un stand informativo el 14 de octubre y el 15, en colaboración con la Asociación de la Prensa, realizará el taller 'Diversidad, Competencia y Talent'o sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en la búsqueda de empleo. Será desde las 9.30 hasta las 13.00 horas en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz (Calle Ancha, 6).

Cruz Roja Juventud se suma también a la celebración del Día de la Banderita y junto a Medio Ambiente, realizarán actividades participativas donde preguntarán a la juventud sobre los retos medioambientales, y participarán de dinámicas con exposiciones de fotos y juegos de adivinanza.

No podía faltar en este día la realización de talleres de Conductas PAS (Proteger, Avisar y Socorrer) y de primeros auxilios a cargo del área de Educación.

Desde Inclusión Social, una las áreas referentes de Cruz Roja, se colocará también un stand en el que se dará información de las actuaciones que se realizan en torno al buen trato a la infancia, soledad no deseada, diversidad cultural, teleasistencia… y se realizará actividades de sensibilización como 'En buena compañía', donde se propone a las personas participantes ponerse en la piel de una persona que sufre soledad no deseada y acompañarla por la ciudad en un paseo donde encontrarán diferentes desafíos.

Una de las actividades más llamativas será la posibilidad de conocer por centro un camión preparado para realizar atenciones sanitarias en situaciones de emergencias y dos carpas, una con información de los Equipos de Respuestas Básicas ante Emergencias y en la segunda carpa colocará un albergue.

La campaña 'Básicos para Construir Vidas' ya se llevó a cabo el pasado domingo, 12 de octubre, durante el partido Cádiz C.F.-Huesca, en el que una vez más, se unieron deporte y solidaridad. En un acuerdo con la Fundación del Cádiz C.F.y la entidad deportiva, se proyectó un video de la labor de Cruz Roja en el videomarcador y personal de la organización estuvo presente en el estadio informando de cómo ayudar a las personas en situación de extrema vulnerabilidad.