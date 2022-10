Ocho cruceros y 23.000 pasajeros llegaron al puerto de Cádiz en dos días

Pero no ha sido esta la circunstancia sino que el Costa Favolosa, ha podido hacer uso del Muelle de la Libertad, algo que ha dejado una imagen singular. El resto de buques, el el Norwegian Dawn, el Mein Schiff 3 y el Spirit of Discovery sí han podido distribuirse a lo largo del cantil de la dársena comercial. Así, el Norgewian Dawn se ha ubicado en el Muelle Alfonso XIII, el Spirit of Discovery en el Muelle Ciudad, y, por último, el Mein Schiff 3 en el Marqués de Comillas.

De esta manera, a los cuatro grandes cruceros se sumaban los 137 metros de la eslora del Candelaria B . Al contrario de lo que ocurre con los buques turísticos, que con antelación más que suficiente posicionan en el muelle desde el departamento de Operaciones Portuarias, los buques portacontenedores, por razones obvias y de primera necesidad, no pueden atracar en otro espacio que no sea el muelle de Concasa, el Reina Sofía, ya que ahí están las grúas y el espacio en el que se apilan los containers.

Se nota en las calles. No hay plaza o centro neurálgico de la ciudad en la que no haya un grupo de cruceristas cámara en mano llevándose en sus tarjetas de memoria imágenes de nuestra ciudad.

Lo último el no por respuesta

Fuentes de las consignatarias indicaron con rotundida que para ellos "lo último es el no por respuesta". "No podemos decirle a una naviera que no hay sitio para que atraque su barco. Primero porque mentiríamos porque el puerto de Cádiz cuenta con muchas posibilidades y con muchos metros de cantil, y, ahora más, que contamos con la posibilidad que nos ofrece la futura terminal de contenedores". Eso sí, estas mismas fuentes reconocen que para ellos no es lo mismo atracar en el Muelle Ciudad o en el Alfonso XIII que en el Muelle de La Galeona, ubicada en un espacio portuario exterior cerca de la factoría gaditana de Navantia.