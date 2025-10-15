Tres cruceros de súper lujo coinciden este miércoles en el puerto de Cádiz
Dos de ellos son buques capacitados para viajar a vela y a motor
El María Manuela viaja con menos de 50 pasajeros, además de la tripulación, que participan de manera voluntaria y pagando en el manejo del buque convirtiendo el viaje en un trayecto para el aprendizaje y el entretenimiento
El puerto de Cádiz atrae a los cruceros de lujo cada vez más
El tráfico de cruceros suma hasta septiembre 227 escalas (38 de ellas en el mes de septiembre), lo que supone un 7,58% más que en el mismo periodo del año anterior, y 430.065 pasajeros, lo que supone un descenso del 8,13%, que se explica por el menor tamaño de los buques que llegan (un 5,86% menos de GT).
Son buques de menor eslora, calado y manga y, por supuesto con un menor número de cabinas y de pasajeros. Todo va a menos pero nunca en detrimento de las comodidades, los servicios y la atención a bordo, más propia de auténticos súper lujo o mejor hablar a día de hoy de buques VIP o Premium. Este mes, sin ir más lejos terminará con dos ejemplos de los más extremos y evidentes que se materializarán con la visita del Explora I y el Explora II, ambos de la flota de Explora Journey, donde el lujo distendido con gastronomía de cinco estrellas y mayordomo a bordo son algunas de sus características.
Sin ir más lejos, este miércoles, el puerto de Cádiz recibirá a tres cruceros.
Cierto es que entre si los tres se ponen uno detrás de otro suman 338 metros, precisamente lo mismo que mide el crucero Freedom of the Seas de Royal Caribbean.
Por eso mismo, el tamaño del Santa María Manuela, el Royal Clipper y el L`Austral no dice demasiado y puede que mañana no luzcan en el Muelle igual que si fueran gres grandes cruceros de Royal Caribbean, de Costa o de Carnival, pero entre los tres, el puerto tendrá un color distinto de lo habitual. Dos de ellos son veleros (el Royal Clipper y el Santa María Manuela) y el otro, el L`Austral es un crucero de 142 metros. Entre los tres suman unos 327 pasajeros (80 + 40 + 207) que podría ser perfectamente el aforo de cualquiera de los restaurantes de un buque de la flota de los Royal.
El tráfico de mercancías crece un 13%
El tráfico total general en el puerto de la Bahía de Cádiz ha sido de 4.120.667 toneladas hasta septiembre, lo que supone un 12,92% más que en el mismo periodo de 2024. Según la forma de presentación de la mercancía, los graneles líquidos, con 845.359 toneladas y un incremento del 74,31% respecto a septiembre del año anterior, es el grupo que presenta un mayor crecimiento porcentual.
Los graneles sólidos, por su parte, con 269.004 toneladas anotan un crecimiento del 2,34% respecto. La mercancía general acumula un total de 1.828.315 toneladas, mantiene la línea ascendente del último mes y crece un 4,55% en comparación con el mismo periodo del 2024.
En suma, el total de mercancías hasta septiembre presenta un aumento del 13,14% con un total de 4.016.965 toneladas. El avituallamiento anota en el acumulado hasta septiembre una subida del 4,96%, alcanzando las 94.290 toneladas.
Por su parte, la pesca fresca presenta una subida de un 7,76 por ciento en comparación con el año anterior, acumulando 9.412 toneladas con un valor de venta de 38,4 millones de euros, un 8,26% más que en el mismo periodo de 2024. Respecto al modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias ha alcanzado las 688.783 toneladas en septiembre, lo que significa una subida del 4,93% en comparación con el mimo periodo de 2024.
Por su parte, el tráfico de contenedor (lolo) crece un 1,13% en toneladas superando el millón (1.063.704), aunque baja en número de unidades (70.887) y en Teus (138.536), un 2,4 y un 2,9% respectivamente.
