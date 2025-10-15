Tres cruceros de súper lujo coinciden este miércoles en el puerto de Cádiz

El tráfico de cruceros suma hasta septiembre 227 escalas (38 de ellas en el mes de septiembre), lo que supone un 7,58% más que en el mismo periodo del año anterior, y 430.065 pasajeros, lo que supone un descenso del 8,13%, que se explica por el menor tamaño de los buques que llegan (un 5,86% menos de GT).

Son buques de menor eslora, calado y manga y, por supuesto con un menor número de cabinas y de pasajeros. Todo va a menos pero nunca en detrimento de las comodidades, los servicios y la atención a bordo, más propia de auténticos súper lujo o mejor hablar a día de hoy de buques VIP o Premium. Este mes, sin ir más lejos terminará con dos ejemplos de los más extremos y evidentes que se materializarán con la visita del Explora I y el Explora II, ambos de la flota de Explora Journey, donde el lujo distendido con gastronomía de cinco estrellas y mayordomo a bordo son algunas de sus características.

Sin ir más lejos, este miércoles, el puerto de Cádiz recibirá a tres cruceros.

Cierto es que entre si los tres se ponen uno detrás de otro suman 338 metros, precisamente lo mismo que mide el crucero Freedom of the Seas de Royal Caribbean.

Por eso mismo, el tamaño del Santa María Manuela, el Royal Clipper y el L`Austral no dice demasiado y puede que mañana no luzcan en el Muelle igual que si fueran gres grandes cruceros de Royal Caribbean, de Costa o de Carnival, pero entre los tres, el puerto tendrá un color distinto de lo habitual. Dos de ellos son veleros (el Royal Clipper y el Santa María Manuela) y el otro, el L`Austral es un crucero de 142 metros. Entre los tres suman unos 327 pasajeros (80 + 40 + 207) que podría ser perfectamente el aforo de cualquiera de los restaurantes de un buque de la flota de los Royal.