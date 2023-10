La naviera de cruceros NCL amplía la categoría de los camarotes individuales de toda su flota

Norwegian Cruise Line (NCL) ha anunciado que va a incluir más de 1.000 exclusivos camarotes individuales en su variada y renovada flota de 19 barcos (Norwegian Bliss, Norwegian Breakaway, Norwegian Dawn, Norwegian Encore, Norwegian Epic, Norwegian Escape, Norwegian Gem, Norwegian Getaway, Norwegian Jade, Norwegian Jewel, Norwegian Joy, Norwegian Pearl, Norwegian Prima, Norwegian Sky, Norwegian Spirit, Norwegian Star, Norwegian Sun, Norwegian Viva y el Pride of America). Muchos de ellos han hecho presencia en el puerto de Cádiz a lo largo de este año 2023.

Destacar la espectacular imagen que dejó en Cádiz el pasado lunes la presencia del Norwegian Viva, con sus 294 metros. Otras escalas programadas de buques de la flota de Norwegian Cruise Line para lo que queda de año son las del Norwegian Primar del próximo domingo, 8 de octubre; la del Norwegian Dawn del lunes, 30 de octubre, con sus 294 metros de eslora; la escala del Norwegian Star del 10 de noviembre, que llegará procedente de Málaga sobre las 7 de la mañana y aquí permanecerá hasta las nueve de la noche, que ya pondrá rumbo a Portimao. Ya para el 18 de noviembre se prevé la llegada del Norwegian Breakaway, algo mayor que los anteriores, con sus 325 metros de longitud. Algunos de los ya citados repiten escala en Cádiz en lo que resta de año, con lo que NCL está demostrando que ha aumentando su confianza en Cádiz como destino para sus cruceros.

Así, partir del lunes pasado, la compañía pondrá a la venta por primera vez tres nuevas categorías de camarotes individuales, incluyendo Solo Inside, Solo Oceanview y Solo Balcony para futuras salidas a partir del 2 de enero de 2024. Los precios y la disponibilidad dependerán del destino y de la demanda, pero los ‘solo travelers’ pagarán menos que en una habitación doble tradicional.

"Nos esforzamos por ofrecer a nuestros huéspedes diversas ofertas para crear sus vacaciones de ensueño", comenta David J. Herrera, President de Norwegian Cruise Line. "Desde que lanzamos por primera vez nuestros camarotes individuales en 2010 con el Norwegian Epic, han sido bastante populares entre los viajeros solitarios. Estamos continuamente escuchando a nuestros huéspedes para ofrecerles la experiencia que desean. Tras darnos cuenta de la creciente demanda de personas que buscan viajar solas, ahora hemos ampliado los camarotes individuales en toda nuestra flota."

Los huéspedes que se alojen en las nuevas categorías de camarotes para viajeros solitarios también tendrán acceso a la sala Studio Lounge, disponible en determinados barcos y a la que sólo se puede entrar con tarjeta, que cuenta con un espacio dedicado a relajarse, un bar equipado con cerveza y vino y una variedad de aperitivos que se sirven a diario. Además de su propio salón, los cruceristas solitarios podrán disfrutar de actividades programadas para que los viajeros solitarios se relacionen entre sí. Con el aumento de la capacidad de las categorías de camarotes para solitarios de nueve barcos a la flota completa de 19, los cruceristas solitarios tienen más oportunidades de visitar destinos tan increíbles como Asia, África, Australia y Nueva Zelanda en buques que históricamente no han tenido esta oferta única.

Este anuncio responde al reciente aumento de la popularidad de los viajes en solitario en el sector turístico, con un número creciente de personas que optan por recorrer el mundo en solitario, en lugar de los tradicionales viajes en grupo con amigos, familia o pareja. Según un estudio de Travelport, los viajes en solitario representan casi el 18% de las reservas mundiales del sector turístico. Más recientemente en estadísticas de viajes en solitario, Radical Storage informó de un aumento del 267% en las búsquedas online del término "viajes en solitario" entre diciembre de 2020 y abril de 2022. Además, de 2019 a 2022, NCL detectó un aumento en los huéspedes que reservaban alojamiento como ocupantes individuales en camarotes no estudio.

Cruceros con horario libre de comida

Como compañía innovadora en los viajes de cruceros por todo el mundo, Norwegian Cruise Line ha estado rompiendo los límites de los cruceros tradicionales durante más de 56 años. Lo más notable es que NCL revolucionó la industria de cruceros ofreciendo a los huéspedes la libertad y flexibilidad para diseñar sus vacaciones de crucero ideales con su propio horario sin turnos de comida, una variedad de opciones de entretenimiento y ningún código de vestimenta formal. Hoy en día, su flota de 18 barcos contemporáneos navega a casi 300 de los destinos más deseados del mundo, incluida Great Stirrup Cay, la isla privada de la compañía en las Bahamas y su destino turístico Harvest Caye en Belice. Norwegian Cruise Line no solo ofrece un servicio superior a los huéspedes desde tierra a mar, sino que también ofrece una amplia variedad de opciones gastronómicas y de entretenimiento galardonadas, así como una variedad de alojamientos en toda la flota, que incluyen camarotes para huéspedes individuales, mini suites, spa -suites y The Haven by Norwegian, el concepto de barco dentro de otro barco.