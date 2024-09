Crucero con escala en Cádiz por 50 euros la noche, más barato que un hostal

Cádiz/Hace mucho tiempo que los cruceros dejaron de ser un producto sólo para ricos. Se trata de una forma de viajar y de pasar las vacaciones que se ha popularizado más rápido de lo que uno podía pensar hace años. En aquellas fechas sólo viajaban en un buque turísticos aquellas personas que contaban con un cierto poder adquisitivo que les permitía abordar ese tipo de trayectos con cierta facilidad.

Pero las navieras desplegaron pronto sus mecanismos de marketing y publicidad para demostrar a las ciudadanía que la cosa había cambiado y que ya era posible ir de crucero con toda la familia y no por mucho dinero. Tanto es así que las cuentas salían y quedaba demostrado que en ciertas líneas, ciertas navieras y ciertos trayectos el precio de las estancias y de los viajes salían mucho más barato que si la estancia se llevaba a cabo en hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Y esto ocurre a la vez que las navieras mejoraban sus buques y los cargaban de servicios de ocio y diversión y modernizaba todas sus instalaciones así como la estructura de sus buques para que se movieran menos y dejaran también los mareos a bordo como algo ya en el olvido a excepción de ciertos trayectos donde la meteorología manda y no hay buque que no se mueva ni crucerista que no se maree.

Pero lo cierto es que si los cruceros quedaban descartados en casa a la hora de planificar las vacaciones, ahora sí que se incluyen en los "posibles" y se ha convertido en un producto fácil de contratar y a precios muy asequibles y con una variedad de escalas y trayectos con los que han logrado entrar en todos los hogares y plantarles cara a los hoteles de tierra firme.

Un caso ejemplar es el protagonizado por el Norwegian Pearl de la naviera estadounidense Norwegian Cruise Line que ha anunciado que realizará su recorrido por España en noviembre de 2024 y viajará desde Le Havre (Francia) a Barcelona.

Pues este crucero, con este trayecto y este calendario se puede contratar desde sólo 463 euros por persona en su versión más barata que sería en camarote o cabina interior. Otras opciones incluyen los camarotes exteriores desde 866 euros y los camarotes con balcón desde 1.054 euros por persona.

Esto quiere decir que en su versión más barata, en un viaje de nueve días con un precio de 463 euros, se puede decir que sale a 51 euros la noche. A esto hay que sumar que los precios mencionados incluyen pensión completa en el restaurante principal y buffet así como el uso de la mayoría de instalaciones del barco.

Eso sí, desde Norwegian Cruise Line recuerdan que como es tradicional en buena parte de los cruceros la naviera le carga automáticamente al pasajero una propina para la tripulación que en el caso del Norwegian Pearl es de 20 euros por persona y día a su cuenta a bordo.

Este crucero comienza en Le Havre, en la costa atlántica francesa para poner rumbo a Portugal. Además de Oporto, en el norte del país, también está en el programa la escala en Lisboa. La siguiente parada tendrá lugar en Gibraltar, antes de llegar a Cádiz y Málaga en el sur de España.

A continuación, el Norwegian Pearl pondrá rumbo a Ibiza y Palma de Mallorca y, después de 9 noches, el viaje finalizará en la metrópolis mediterránea española de Barcelona.

De esta manera, haciendo cuentas es fácil que esta popularización de los cruceros como una forma cada vez más popular de viajar, ya que por 51 euros al día se tiene transporte, alojamiento y todas las comidas incluidas, además del disfrute de todas las instalciones del barco, que en el caso de este buque de Norwegian Cruise son muchas y de alta calidad.

El Norwegian Pearl

El Norwegian Pearl se construyó en 2006 y se renovó por última vez en 2021. El barco tiene 294 metros de largo y 38 metros de ancho y tiene una velocidad máxima de 25 nudos, que rara vez se requiere en funcionamiento normal. A bordo hay espacio para un total de 2.394 pasajeros y 1.072 tripulantes. El barco fue construido en Meyer Werft en Alemania.

Los bares y salones a bordo garantizan un ambiente relajado. Un punto destacado es el Bliss Ultra Lounge, que también sirve como bolera y discoteca. Todas las noches se presenta un espectáculo en el Stardust Theatre. El barco dispone de gimnasio y campo deportivo al aire libre. Esto significa que puedes hacer ejercicio en cualquier momento si lo deseas. Los pasajeros pueden encontrar paz y relajación en la zona de spa (con cargo adicional).

El Norwegian Pearl tiene un total de 16 opciones gastronómicas diferentes. Además del restaurante principal y el buffet, también hay varios restaurantes de especialidades de pago, como el asador, Le Bistro con delicias francesas o el Moderno de influencia brasileña. Aquí hay algo para todos los gustos.

El idioma a bordo es el inglés, pero el programa diario y los menús de los restaurantes suelen estar disponibles también en alemán. La moneda a bordo es el dólar estadounidense y la forma más sencilla de pagar sus gastos durante el crucero es utilizar una tarjeta de crédito.