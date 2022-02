El crucero más grande del mundo pasó por Cádiz: Viajar en el Wonder of the Seas costará entre 817 y 7.177 euros

Más de 700 palés, cerca de un centenar de camiones han hecho falta para pertrechar al crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas, que ha permanecido en Cádiz exactamente dos días y nueve horas.

Así, dos minutos más tarde de las 17 horas de este jueves, el Wonder of the Seas partía, tal y como estaba programado, desde el Muelle de Cádiz, desde donde ha puesto ya rumbo al puerto de Fort Lauderdale, en Florida.

La fecha exacta de la llegada a tierras estadounidenses no ha trascendido aunque, según cálculos aproximados, un crucero normal tarda entre 12 y 16 días en llegar, sin parar, en cruzar el Atlántico. De esta manera, el atraque en Fort Lauderdale será la última semana de febrero. Y será pocos días más tarde, ya iniciado el mes de marzo, cuando hará su ruta inaugural que recorrerá, de momento, distintos puntos del Caribe.

Esta larga navegación que le queda por delante explica la presencia en el Muelle Alfonso XIII (cogió unos metros también del Muelle Reina Sofía dada su enorme eslora: 362 metros) de más de 700 palés con alimentos, complementos, elementos de decoración, ropa, etcétera, así como la visita de cerca de un centenar de camiones.

Y después, ruta por el Mediterráneo con salida desde Barcelona

Tras finalizar su ruta inaugural en la que rondará visita a distintos puertos del Caribe, pondrá de nuevo rumbo a Europa, donde iniciará una ruta por el Mediterráneo que se iniciaría en mayo de 2022 y finalizarían en octubre de este mismo año.

Este estreno oficial (en Europa hizo paradas técnicas en Chipre y Cádiz) en el Mediterráneo incluye una ruta de 8 días con salida desde el puerto de Barcelona, visitando Palma, Marsella (Francia), La Spezia (Florencia/Pisa), Civitavecchia (Roma), Nápoles (Pompeya) y desembarque en el puerto de Barcelona.

La primera de estas rutas la hará el 8 de mayo y el precio de este viaje en este espectacular barco de la naviera Royal Caribbean, por persona, oscila entre los 817 euros en su momento más barato que sería con salida desde Barcelona el 22 de octubre, y los 1.141 euros el que parte de la Ciudad Condal el 31 de julio. Este precio seria haciendo uso de una cabina interior. Ya si el viajero quiere un camarote con ventana o uno con balcón tendrá que pagar bastante más.

El lujo extremo estará en las suites

El extremo lujo se alojará en sus suites, que, al parecer no entrarán. en funcionamiento hasta el viaje que se inicia el 3 de julio. Dentro de las suites hay nueve tipos distintas según las comodidades que ofrezca y la más barata se puede adquirir pagando por persona entre 2.058 y 2.712 euros en los meses de julio y agosto. Esta suite más barata incluye un dormitorio con dos camas individuales convertibles en algo que Royal Caribbean denomina Royal King, baño con bañera, área de estar con sofá, balcón privado, y en sus algo más de 26 metros cuadrados puede alojar hasta a cuatro personas.

Entre la suites está la que denominan Suite Vista Aq Theater A2, sólo ocupable (por razones desconocidas, posiblemente por hacerla más exclusiva) en el viaje que sale de Barcelona el 21 de agosto. Por este alojamiento a bordo del Wonder of the Seas hay que pagar 7.177 euros por persona, un precio bastante más prohibitivo. En esta caso, esta suite vista Aqu Theater A2 incluye en ese precio un camarote en que puede tener cabida hasta ocho personas y consta de un dormitorio principal con una cama King size (1,80 x 2,10) y dos literas. A esto se le suma un tocador con silla en cada uno de los dormitorios, área de descanso con sofá cama doble y comedor. Además, dos baños, el principal con bañera, un amplio balcón acomodado con mesa y sillas y el tamaño del camarote es de 62 metros y un balcón de 56 metros.