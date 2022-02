La APBC cumple 120 años con la visita del más grande de los grandes

Qué mejor manera de celebrar el 120 aniversario de la Constitución de la Junta de Obras del Puerto de Cádiz, génesis de la actual Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), que recibiendo una escala que pasará a la historia: la del crucero más grande del mundo. El Wonder of the Seas, perteneciente a la flota de la naviera norteamericana Royal Caribbean, llegaba a las ocho de la mañana bajo los mandos de uno de los prácticos más experimentados de España, Antonio Sánchez.

El gigantesco buque permanecerá en Cádiz hasta el próximo jueves, 10 de febrero

A poca distancia de la bocana del puerto gaditano, el capitán del Wonder of the Seas, Rob Hempstead, se llevaba la primera gran sorpresa de la jornada. Abordaba el buque Antonio Sánchez. Ambos se conocían de experiencias pasadas en el puerto de Cádiz, más concretamente con la entrada en dique de Navantia, también relacionadas con otro de los grandes de la Royal, el Simphony of the Seas, considerado hermano gemelo del buque que ayer se estrenaba en Cádiz, pero con una diferencia de apenas dos metros que lo convierten ahora mismo en el mayor crucero del mundo.

Por fortuna a las ocho de la mañana la velocidad del viento aún estaba en torno a los 25 nudos de velocidad, unos diez menos que a las dos de la tarde, cuando en la bocana del puerto de Cádiz se registraban rachas de viento de hasta 35 nudos que sí habrían complicado más la entrada del Wonder of the Seas hasta el lugar en el que sus 362 metros de eslora reposarán hasta que el próximo jueves ponga de nuevo sus motores en marcha y ponga rumbo a Fort Lauderdale (Florida).

Según cuenta el propio Antonio Sánchez, práctico del puerto de Cádiz, la veteranía del capitán del Wonder of the Seas y la asistencia a distancia del práctico mayor, Luis Domínguez, que no quiso perderse este histórico momento desde la caseta de los prácticos, hizo fácil lo que para el común de los mortales puede parecer difícil o imposible: encajar esos 362 metros. Sus grandes dimensiones han obligado a ocupar todo el Muelle Alfonso XIII y unos cuantos metros del Reina Sofía.

Según Gema Rosso, directora en Cádiz de Baleares Consignatarios, la elección del puerto de Cádiz como puerto para la escala técnica del Wonder of the Seas no sólo responde a la situación geoestratégica del puerto gaditano como punto de despegue hacia ek otro lado del Atlántico sino que “evidencia la buena relación que mantiene la naviera norteamericana tanto con el puerto de Cádiz como con su astillero de reparaciones”.

Durante su estancia en Cádiz llamaba la atención la presencia junto al buque, en el que no viaja ni un solo pasajero sino sólo una tripulación formada por 1.877 personas, de más de 600 palés cargados con distintos productos para el aprovisionamiento del buque, que durante los próximos días recibirá la visita de unos 70 camiones que le proveerán de todo lo necesario para acometer el largo recorrido que aún le separa de la costa de Florida.