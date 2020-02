Las farmacias de Cádiz se han quedado en cuestión de poco más de una semana sin mascarillas. Denuncian que a raíz del aumento de casos de personas afectadas por el coronavirus han pasado de vender una o dos cajas al año a venderlas en un solo día.

Este periódico ha contactado con casi una decena de farmacias de la capital y tan sólo en un caso afirmaron de manera rotunda que tenían en el almacén las mismas dos cajas que tenían hace días. Concretamente ha sido la farmacia Aguilar, ubicada en la calle Acacias. Rafael, uno de sus responsables, indicaba a este periódico hace dos o tres días que no estaban padeciendo ningún desabastecimiento. De entre las consultadas, otra, la de Sagasta con Sacramento, indicó que hoy mismo (por ayer) “hemos recibido dos cajas pero nos hemos llevado dos semanas sin ni una sola mascarilla”. Así lo cuenta Juan Manuel García, titular de esta botica del centro de Cádiz.

“Solíamos vender diez de estas mascarillas al año antes de la llegada del coronavirus y ahora es lo que vendemos en un solo día”. El farmacéutico de Sagasta con Sacramento cuenta que ahora se están vendiendo por cajas y que resulta muy difícil la reposición de unidades.

García cuenta que su habitual proveedor de mascarillas es la empresa Bidafarma, una cooperativa a nivel nacional, con almacén en Jerez y Puerto Real. “No sé cómo pero hoy he conseguido dos cajas y tenga usted seguro que las liquido hoy mismo”.

El resto de las farmacias consultadas por este periódico aseveran que no tienen ni una sola mascarilla disponible. A su vez, todos a una, coinciden en afirmar que la clientela es, casi de manera exclusiva, población de origen asiático.

Pero, al parecer, no se están comprando para el uso propio, ya que, por fortuna, no se ha detectado ningún caso cercano hasta el momento. Los farmacéuticos consultados afirman, sin tener ningún tipo de certeza científica, “porque no preguntamos para qué quieren las mascarillas“, que tiene pinta de que el destino final de este tipo de protecciones será China. “Estamos vendiendo por cajas de diez o bien para mandarlas para sus familiares o bien para llevárselas si se van de viaje a sus países de origen”, resalta el responsable de la botica de Sagasta con Sacramento.

La farmacia Ortega, ubicada en el barrio de Astilleros, en la calle Príncipe de Asturias, fue una de las primeras que, en días pasados, alertó a este periódico de esta situación de desabastecimiento que se vive estos días. Y algo parecido ocurre en la farmacia San Francisco. “No tenemos ni una sola máscara y lo peor es que no nos las mandan y estamos sin existencias desde hace una semana”. En este establecimiento confirmaban también que la clientela era también personas orientales. “Se están llevando tanto las mascarillas más básicas, que apenas protegen, como las más complejas, que protegen más pero son algo más caras: 9,95 euros una caja de tres”.

Un portavoz de la botica Morillo Martínez CB de Cardenal Zapata, habló también de desabastecimiento desde hace una semana. “Y ahí estamos, sin ni una y en lista de espera”.

Este Diario contactó a finales de la semana pasada con un portavoz del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz que indicó que no habían recibido quejas oficiales sobre esta falta de mascarillas.

Uno de los empleados de la farmacia Matute pidió que insistiéramos desde este medio en la importancia que tienen “no sólo las mascarillas sino también una buena prevención para evitar la propagación de este virus y de cualquiera”. En esa misma línea, los colegios profesionales de Farmacéuticos, Médicos y Odontólogos de Cádiz protagonizaron a principios del pasado diciembre una campaña sobre la importancia de cuidar la higiene de las manos como vía fundamental para proteger la salud y prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas.