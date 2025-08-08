Crece el tráfico portuario en Cádiz respecto al período enero-julio de 2024

El puerto de Cádiz sigue mejorando los datos de su actividad, en un crecimiento que ha vuelto a quedar de manifiesto en el balance de los siete primeros meses de este año. Según informa la Autoridad Portuaria, hasta julio acumula el puerto un tráfico total de 2,98 millones de toneladas de mercancías, que supone un crecimiento del 2,66% respecto al mismo período del año anterior.

Esta cantidad total se divide en diversas mercancías o tipos. Así, los graneles líquidos han subido un 33,34% entre julio de 2024 y julio de 2025, alcanzando las 549.583 toneladas que han pasado por el puerto gaditano. Un dato que representa el mayor porcentaje de subida de mercancías en estos primeros siete meses del año.

Por debajo de los graneles líquidos se sitúa la mercancía general, que sube un 8,41% respecto al período enero-julio de 2024, con casi un millón y medio de toneladas registradas. Y el avituallamiento anota en el acumulado hasta julio una subida del 7,33%, con 70.462 toneladas.

En el lado negativo se sitúan los graneles sólidos, que sufren un descenso del 16%, con un total de 902.809 toneladas; y la pesca fresca, que baja un 3%, acumulando 6.457 toneladas que, en el lado positivo, alcanzaron un valor de venta de 28,5 millones de euros, que es un 5,4% más que en el mismo periodo de 2024.

En suma, el total de mercancías hasta julio presenta un aumento del 2,57%, con 2.909.456 toneladas.

También analiza la Autoridad Portuaria el modo de transporte, donde destaca el tráfico rodado con Canarias, que llega a las 526.658 toneladas en julio, lo que se traduce en una subida del 7,31% en comparación con el mimo periodo de 2024. El tráfico de contenedor (lolo) crece un 2,26% en toneladas (alcanzando las 836.457), aunque baja un 2% el número de unidades (55.371) y un 3,37% en Teus (107.926).

Tendencia en los cruceros

El balance de la Autoridad Portuaria confirma la tendencia en el tráfico de cruceros, con un aumento del número de escalas pero un descenso en el número de personas que llegan en esos barcos a Cádiz.

Así, hasta julio ha sumado el puerto de Cádiz 163 escalas, que supone un 14% más que en los siete primeros meses de 2024. A bordo de esos cruceros llegaron un total de 284.744 pasajeros, que es un 6% menos de los llegados en el mismo período del año anterior. Y eso se asocia al menor tamaño de los buques que llegan, con un 2% menos de grandes cruceros.

En cuantro al tráfico de pasajeros, destaca el servicio de la línea de Armas Trasmediterránea que une Cádiz y la península con las Islas Canarias que contabiliza 24.748 usuarios entre enero y julio, acumulando así una subida del 23,81%.