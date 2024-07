Costas salva ya de la ruina los tramos en peor estado de la muralla exterior de Cádiz

La Demarcación de Costasde Cádiz ha concluido la primera fase del ambicioso plan de recuperación de toda la muralla exterior de la ciudad.

En 2015, ante el precario estado en el que se encontraba toda esta histórica infraestructura, Costas elaboró un amplio estudio para actuar sobre la misma, y evitar su ruina, inminente en algunos tramos. El documento obtuvo un premio nacional años más tarde. El desarrollo del plan se ha ido aplicando casi a trompicones, con parones incluso de años ante la falta de financiación estatal.

En los dos últimos años se ha dado un importante impulso, tras las denuncias mediáticas por el abandono de la obra, las reclamaciones del Ayuntamiento ante el Gobierno Central en la etapa de José María González, y la propia insistencia de la demarcación gaditana.

Ahora se están dando los últimos retoques a la actuación ejecutada en el tramo de la muralla que da al colegio del Campo del Sur y Mirandilla. En esta zona se ha inyectado material para reforzar el terreno, tras una alerta ciudadana por la presencia de grietas. El trabajo ya ha concluido, reponiéndose ahora el firme del paseo, y en especial el carril bici, lo que permitirá la reapertura de la zona al público y la conexión directa del Campo del Sur con la trasera de la Casa de Iberoamérica.

Costas va a utilizar remanentes propios para arreglar el exterior de la balaustrada en Mirandilla. / Germán Mesa

En todo caso, aquí Costas está estudiando la utilización de un remanente del que dispone para arreglar la cara exterior de la balaustrada. Aunque es evidente la imagen de deterioro que ofrece, lo cierto es que este arreglo no estaba incluido en el proyecto original.

Una vez concluido todo este trabajo, la Demarcación de Costas dará por concluida la primera fase del plan iniciado en 2015.

Esta fase se ha centrado en los tramos de la muralla exterior en estado más precario. Así, se ha trabajado en varias zonas de Santa María del Mar, entre Capuchinos y los Mártires y en Santa Catalina. En el segundo de los casos fue necesario modificar el proyecto inicial al localizarse un gran socavón en la muralla que estaba parcialmente oculto por los bloques. Fue necesario retirarlos para tapar el boquete, para después volver a reubicarlos en su lugar.

La necesidad de obras de emergencia en estos años ha llevado a la Dirección General de Costas a ejecutar trabajos de emergencia, como los realizados en Mirandilla-Campo del Sur y, también recientemente, en el propio castillo de San Sebastián.

Esta última fortificación queda fuera de la actuación de Costas, lo que no ha impedido ejecutar trabajos de urgencia para evitar la pérdida de viejas construcciones. Aquí se está pendiente de un acuerdo entre las administraciones que evite la ruina de uno de los grandes referentes de la construcción militar de la ciudad.

Ahora se está a la espera de la segunda fase. Se ha avanzado en su diagnóstico. Queda pendiente el proyecto de actuación y su financiación. En todo caso se va a actuar sobre tramos de la muralla exterior que se encuentran en mejor estado de conservación de las zonas incluidas en la primera fase.

Blanca Flores y los trabajos de Costas

La subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, ha destacado a este diario el trabajo realizado por Costas en el mantenimiento del patrimonio histórico de la ciudad. “Con la obra que ahora se termina en la zona de Mirandilla y Campo del Sur, más las ya acabadas en Santa Maria, castillo de Santa Catalina y Castillo de San Sebastián, sumadas a las realizadas en años anteriores (Baluarte del Orejón, puerta de la Caleta, Baluarte del Bonete, etc) el Gobierno de España ha atendido las necesidades más acuciantes que tenía el conjunto de fortificaciones de la ciudad”, evitando de esta forma la ruina de este legado de la ciudad. Resalta igualmente como han sido los gobiernos socialistas los que han afrontado este proyecto. Ahora queda por ejecutar las dos últimas fases del plan aprobado en 2015, aunque las actuaciones a realizar ya no son tan urgentes como las efectuadas en estos años, pues se centran en mejoras en algunos tramoa de la muralla exterior que no corren riesgos de ruina, como los ya arreglados.