El cortometraje 'La Tata', del gaditano Lolo Ruiz, gana el certamen Docuexprés de Alcances
El cineasta habla de las personas dependientes a través de una historia personal en su propia familia
'3 caballas 1 real', de Álvaro Requena, recibe el segundo premio del certamen
La historia del grupo Carrusel y la memoria de Cádiz
El Festival de Cine Documental de Cádiz Alcances dio a conocer ayer miércoles por la noche, en la Gala Docuexprés, celebrada en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz (ECCO) y producida y emitida por Onda Cádiz, los cortometrajes premiados en la duodécima edición de su concurso de cortometrajes urgentes Docuexprés.
El jurado, integrado por la directora, productora y guionista Remedios Malvárez, el actor y codirector del Sanfer Short Pride Edition Paco Clares y el director y guionista Chema García Ibarra, decidió otorgar el Premio al Mejor Cortometraje Documental, dotado con 1.000 euros por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, a La Tata del cineasta gaditano Lolo Ruiz. La decisión se fundamenta en “la capacidad de la obra para abordar su tema con sensibilidad, respeto y una mirada de autor, evitando el sentimentalismo y alcanzando lo universal desde lo cercano y cotidiano”. El jurado subrayó además “la recuperación de la memoria en femenino de unas mujeres que no tuvieron voz y la reflexión social que propone al situar un problema individual en un marco colectivo”.
El segundo premio, dotado con 500 euros por la Fundación Municipal de Cultura, recayó en 3 caballas 1 real de Álvaro Requena. La película fue destacada “por representar el lado humano de las tradiciones, por su atmósfera evocadora de un cambio de ciclo y su apuesta formal impecable”. Asimismo, el jurado valoró “la denuncia implícita al abuso de los recursos marinos y la reivindicación del conocimiento natural heredado de generaciones que vivieron en armonía con la tierra y el mar”.
El director de cortometraje premiado, Lolo Ruiz explica que “con este cortometraje he intentado transmitir el día a día de las personas que tienen que cuidar de sus familiares, de sus padres, cuando se ven en la situación de total dependencia. Esto lo hago a través de mi historia personal, ya que mi madre hace un par de años sufrió una pancreatitis que le hizo verse en esta situación y a través de un día con ella cuidando de ella he querido hacer un homenaje a su historia”.
El concurso Docuexprés, que este año ha celebrado su duodécima edición, propone a los participantes el reto de idear, rodar y montar un cortometraje documental en tres días, explorando la inmediatez y la creatividad como señas de identidad. La edición de este año ha registrado una cifra histórica de participación: un total de 27 grupos y 60 personas inscritas, lo que convierte a esta convocatoria en la más concurrida desde que se puso en marcha.
Los documentales participantes en el concurso se estrenaron ayer en una gala especial organizada en el ECCO, patrocinada y retransmitida por Onda Cádiz. Tras la proyección, el jurado dio a conocer el cortometraje ganador, que se volverá a exhibir en la gala de clausura del festival, el 3 de octubre a las 20.30 horas en el Teatro del Títere la Tía Norica.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.