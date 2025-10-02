El cortometraje 'La Tata', del gaditano Lolo Ruiz, gana el certamen Docuexprés de Alcances

El Festival de Cine Documental de Cádiz Alcances dio a conocer ayer miércoles por la noche, en la Gala Docuexprés, celebrada en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz (ECCO) y producida y emitida por Onda Cádiz, los cortometrajes premiados en la duodécima edición de su concurso de cortometrajes urgentes Docuexprés.

El jurado, integrado por la directora, productora y guionista Remedios Malvárez, el actor y codirector del Sanfer Short Pride Edition Paco Clares y el director y guionista Chema García Ibarra, decidió otorgar el Premio al Mejor Cortometraje Documental, dotado con 1.000 euros por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, a La Tata del cineasta gaditano Lolo Ruiz. La decisión se fundamenta en “la capacidad de la obra para abordar su tema con sensibilidad, respeto y una mirada de autor, evitando el sentimentalismo y alcanzando lo universal desde lo cercano y cotidiano”. El jurado subrayó además “la recuperación de la memoria en femenino de unas mujeres que no tuvieron voz y la reflexión social que propone al situar un problema individual en un marco colectivo”.

El segundo premio, dotado con 500 euros por la Fundación Municipal de Cultura, recayó en 3 caballas 1 real de Álvaro Requena. La película fue destacada “por representar el lado humano de las tradiciones, por su atmósfera evocadora de un cambio de ciclo y su apuesta formal impecable”. Asimismo, el jurado valoró “la denuncia implícita al abuso de los recursos marinos y la reivindicación del conocimiento natural heredado de generaciones que vivieron en armonía con la tierra y el mar”.

El director de cortometraje premiado, Lolo Ruiz explica que “con este cortometraje he intentado transmitir el día a día de las personas que tienen que cuidar de sus familiares, de sus padres, cuando se ven en la situación de total dependencia. Esto lo hago a través de mi historia personal, ya que mi madre hace un par de años sufrió una pancreatitis que le hizo verse en esta situación y a través de un día con ella cuidando de ella he querido hacer un homenaje a su historia”.

Lolo Ruiz se emociona tras conocer que había ganado el certamen. / Alcances

El concurso Docuexprés, que este año ha celebrado su duodécima edición, propone a los participantes el reto de idear, rodar y montar un cortometraje documental en tres días, explorando la inmediatez y la creatividad como señas de identidad. La edición de este año ha registrado una cifra histórica de participación: un total de 27 grupos y 60 personas inscritas, lo que convierte a esta convocatoria en la más concurrida desde que se puso en marcha.

Los documentales participantes en el concurso se estrenaron ayer en una gala especial organizada en el ECCO, patrocinada y retransmitida por Onda Cádiz. Tras la proyección, el jurado dio a conocer el cortometraje ganador, que se volverá a exhibir en la gala de clausura del festival, el 3 de octubre a las 20.30 horas en el Teatro del Títere la Tía Norica.