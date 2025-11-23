El Corte Inglés estrenó en Cádiz su iluminación navideña

El Corte Inglés estrenó en la noche del sábado su iluminación navideña, tanto en el exterior como en el interior, en el Centro Comercial Bahía de Cádiz. Este año, en línea con su compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad, las luces las componen íntegramente bombillas LED, contribuyendo al ahorro energético.

Para dar la bienvenida a la Navidad, el coro gaditano Aires de Navidad ofreció un recital de villancicos flamencos en la cafetería de la segunda planta.

Además, se ha decorado el interior de los espacios "para crear el ambiente mágico que caracteriza estas fechas tan entrañables".

Hasta el 6 de enero, las puertas de El Corte Inglés se abrirán a la ilusión y la alegría de todos los gaditanos. Además, El Corte Inglés y la Asociación de Reyes Magos de Cádiz han convocado, un año más, el concurso de dibujo escolar 'Así veo yo a los Reyes Magos'.