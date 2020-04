El equipo de Gobierno de Kichi niega que haya despidos y ERTE en los servicios auxiliares

Ayuntamiento de Cádiz ha salido al paso de las afirmaciones vertidas por Autonomía Obrera en una nota de prensa. El Consistorio ha indicado que las declaraciones del sindicato "no se ajustan a la realidad" y que Elha salido al paso de las afirmaciones vertidas poren una nota de prensa. El Consistorio ha indicado que las declaraciones del sindicato "no se ajustan a la realidad" y que no existe ningún ERTE en ninguna de las empresas que cita en su comunicado el sindicato.

Así, sobre el posible ERTE en los servicios de Cádiz 2000, su presidente, Demetrio Quirós, recuerda que el propio consejo de administración de la empresa aprobó por unanimidad hace días oponerse a que se realizara un ERTE en la sociedad. "En Cádiz 2000 se han realizado todos los llamamientos a las personas que debían incorporarse en las fechas previstas para la pretemporada de playas que comenzaba el pasado domingo", por lo que no existe tal regulación de empleo.

Quirós ha matizado que "la referencia que AO hace respecto de un delegado suyo, suponemos que se refiere a un patrón de embarcación que lleva pidiendo excedencia desde antes de que nos hiciéramos cargo del servicio y que, además, no está en la lista de llamamientos de pretemporada".

El concejal de Deportes, José Ramón Páez, señala que en el Instituto Municipal de Deportes es imposible que se haya producido un ERTE "básicamente porque no hemos iniciado el proceso de contrataciones, y no puede haber ERTE si no hay contrataciones". En este sentido, añade que "el propio sindicato reconoce en su comunicado que las contrataciones en vela se realizaran más adelante, por lo que tampoco puede haber un ERTE en este momento".

Por todo ello, desde el Equipo de Gobierno muestra su "perplejidad" por esta comunicación del sindicato, "máxime cuando no se ha dirigido a ninguno de los concejales para comprobar que lo estaban diciendo no se ajusta a la verdad".

Sobre el caso de RD Post, la concejala de Régimen Interior, Eva Tubío, ha afirmado que "desde el primer momento se les advirtió que íbamos a necesitar servicios mínimos, con lo cual tienen una obligación de mantenerlo". Tubio indica que "desde el Ayuntamiento se ha estado en permanente contacto con la empresa exigiendo el cumplimiento de estos servicios mínimos, garantizando los costes salariales y demás gastos que esta situación pueda originar a la empresa según lo dispuesto en la normativa".

"Es más, siempre le hemos exigido y le vamos a seguir exigiendo unos servicios mínimos, ya que el servicio se sigue prestando, por lo cual no podemos suspender el servicio como nos ha solicitado la empresa. Al menos, habrá que mantener esos servicios mínimos", ha añadido la concejala.