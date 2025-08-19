Convocatoria de elecciones a cargos de la junta directiva del Colegio de Médicos de Cádiz

El Pleno de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ), celebrado este martes, ha aprobado la convocatoria de elecciones a los cargos de presidente, vicepresidentes primero, segundo y tercero, secretario general y vicesecretario, así como de representantes de las vocalías de las secciones colegiales y de delegados de las sedes territoriales en Bahía de Cádiz, Jerez-Sierra y del Campo de Gibraltar para los próximos cuatro años.

Tal y como establecen los Estatutos Particulares del COMCADIZ, se concede un plazo de 15 días naturales para la presentación de candidaturas, que permanecerá abierto hasta las 14 horas del 3 de septiembre, y un día después tendrá lugar la proclamación de candidatos. La lista con el censo único de votantes podrá consultarse en la sede del Colegio de Médicos de Cádiz (Glorieta Zona Franca, Edificio Glorieta, 4ª planta, de Cádiz) entre las 9 y las 14 horas de lunes a viernes. La fecha de la jornada electoral se ha fijado para el 25 de septiembre.

En este mismo Pleno se ha procedido a la designación de los componentes de las mesas electorales y al nombramiento de la Junta Electoral, que desde este momento se hace cargo de todo lo relativo al proceso de elecciones.