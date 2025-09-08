Convocada una concentración el próximo martes ante la Subdelegación del Gobierno de Cádiz para exigir el embargo de armas a Israel

Las asociaciones Cádiz con Palestina, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Embargo de Armas Ya! y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han convocado una concentración ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, situada en la calle Barcelona, este martes 9 de septiembre para exigir al Gobierno de España que imponga un embargo de armas a Israel a causa del genocidio que está perpetrando en Palestina.

La cita será a partir de las 10 horas. De esta forma, se pretende presionar al Ejecutivo ante la reunión del Consejo de Ministras y Ministros en la que se debe aprobar esta medida a través de un Real Decreto Ley. En la convocatoria, las citadas asociaciones aseguran que "el clamor popular es de estruendo: la ciudadanía exige al Gobierno de PSOE y la confluencia de SUMAR que rompa relaciones con el Estado sionista de Israel, imponga el embargo de armas y ponga fin al tránsito por nuestros puertos".

Por ello, aseguran que "dos años de movilizaciones y cerca de 70.000 personas palestinas asesinadas deberían ser suficientes para que el Gobierno actúe. No podemos permanecer en silencio". Por este motivo, reclaman a la ciudadanía que "es fundamental que podamos hacer sentir nuestra voz en Cádiz. Hagamos que nuestra solidaridad sea visible y contundente. Cada voz cuenta".

Para esta concentración, desde los colectivos organizadores se solicita a las personas que vayan a participar que acudan con vestimenta negra u oscura.