ConVive Cádiz: “Criminalizar a las viviendas turísticas no frenará la pérdida de población”

Cádiz/La plataforma ConVive Cádiz se muestra su “profunda preocupación por la continua criminalización de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) como responsables de la pérdida de población en la ciudad”. Desde este colectivo quisieron responder mediante una nota a Adelante Izquierda Gaditana (AIG) por sus recientes declaraciones públicas en las que vinculan estos dos fenómenos.

Consideran esta argumentación como “desacertada” y “simplista”, ya que creen que “desvía la atención de las verdaderas causas estructurales que llevan décadas afectando a Cádiz”.

Desde ConVive Cádiz aportan datos del INE en los que se indican que Cádiz ha perdido más de 40.000 habitantes desde los años 90, mucho antes del auge de las viviendas turísticas.

Esta plataforma contra la turismofobia relaciona la despoblación más directamente con la falta de oportunidades laborales, el encarecimiento de la vida y la falta de políticas públicas para retener a jóvenes y familias.

Asimismo recuerdan que en octubre de 2022, el Ayuntamiento suspendió la concesión de nuevas licencias de VUT. “Sin embargo, la pérdida de población ha continuado de manera sostenida, lo que demuestra que no existe una correlación directa entre ambas realidades”, según este colectivo.

Y es más, ya que inciden en recordar que solo el 7,78% de las VUT provienen de viviendas destinadas anteriormente al alquiler residencial de larga duración. Así, “este dato desmonta el mito de que las VUT son responsables de la reducción de la oferta de alquiler habitual en Cádiz. Por el contrario, muchas VUT provienen de viviendas que, de no dedicarse al turismo, estarían vacías, como ocurre con segundas residencias”.

ConVive Cádiz apunta considera que las viviendas turísticas no solo aprovechan un “espacio vacante”, sino que generan empleo y riqueza local al ser gestionadas en su mayoría por empresas gaditanas. Es por ello que inciden en que su eliminación no resolvería los problemas habitacionales, “pero sí dejaría a muchas familias gaditanas sin ingresos, afectando a los trabajadores del sector y a los servicios asociados al turismo”.

Cabe recordar que ConVive Cádiz está integrada por Grupo AC Gestión, Cadiz4Rentals, Gades gestión, Alquiler Vacacional, Urbansuite, SimplyHosted, Inncadiz, Little Apartments, Cádiz Time y Feel Cádiz.