AIG pide responder a la pérdida de población en Cádiz "con una regulación más ambiciosa de pisos turísticos"

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, considera que el Ayuntamiento de Cádiz debe responder a la constante pérdida de población de la ciudad de Cádiz -según datos del INE reflejados por 'Diario de Cádiz' este viernes- con “medidas que no se pueden posponer más, porque si no se sigue agravando la sangría poblacional”. “Llevamos ya casi dos años de Gobierno de Bruno García y no hay ni una sola medida pensada para vecinas y vecinos de la ciudad, sólo para quienes nos visitan”, añade.

En este sentido, pide al alcalde que actúe “sin más dilación” y regule de forma más ambiciosa los pisos y alojamientos turísticos para que en vez de crecer en alojamientos turísticos la ciudad crezca en residentes; que construya vivienda en alquiler público para que no acaben en segunda residencia; y que se aplique una tasa turística porque “cada vez hay más turistas y más población flotante, y sin embargo menos residentes, menos gaditanas y gaditanos que somos los que con nuestros impuestos soportamos el peso de los servicios públicos de la ciudad”.

David de la Cruz cree claves estas tres medidas para frenar la sangría poblacional de la ciudad, que se acerca al peligroso escalón de los 100.000 habitantes. “En vez de dar tantas licencias para viviendas y alojamientos turísticos, lo que debe hacer el Ayuntamiento de Cádiz es regular de forma ambiciosa para que todas las viviendas que haya a partir de ahora sean única y exclusivamente para residir en ellas y ganar población”, explica, al tiempo que recalca que la vivienda pública en alquiler social es “la única fórmula que garantiza que las casas que se construyan en Cádiz terminan siendo para residentes en la ciudad, porque de otro modo acaban en la especulación, en segundas residencias y en pisos turísticos. Y todo además a precios desorbitados. El camino es claro: vivienda pública en alquiler”. Al hilo, critica que en estos casi dos años de Gobierno, Bruno García no haya entregado aún ni una sola vivienda pública pese a que se le dejaron, por parte del anterior Equipo de Gobierno, muchos proyectos diseñados, en marcha y en ejecución.

Reivindicación de la tasa turística

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana reivindica además la tasa turística porque es “insostenible” que en la ciudad haya cada vez más turistas y población flotante utilizando servicios públicos que pagan sólo los residentes de la ciudad. “Esa injusticia, ese desequilibrio tiene que corregirse con un instrumento sencillo, conocido y que está implantando en muchísimas ciudades: la tasa turística, que es la manera de que quien venga también aporte y reconozca el peso de su paso sobre los servicios públicos de la ciudad”.

Por último, David de la Cruz recalca que “no es casualidad” que el impresionante descenso poblacional de Cádiz empezara “coincidiendo con la gran desindustrialización de la ciudad” y con la marcha de los principales focos de trabajo industrial de Cádiz. Por ello, explica que es “importantísimo” conservar el suelo industrial de la ciudad, en Zona Franca, para atraer de nuevo grandes industrias con las que generar empleo, estabilidad y condiciones para recuperar la población perdida.