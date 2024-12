ConVive Cádiz asegura que las viviendas vacías en la ciudad serán el verdadero reto para el Ayuntamiento en 2025

ConVive Cádiz vuelve a remitirse a datos del INE para asegurar que "el problema real y tangible que afecta a la ciudad" es el de las viviendas vacías. Según el Instituto Nacional de Estadística, en datos aportados por la plataforma, en Cádiz hay más de 8.763 viviendas que permanecen vacías o dedicadas a usos distintos al de residencia habitual. "Frente a estas cifras, seguimos preguntándonos: ¿qué medidas concretas tiene pensado implementar el Ayuntamiento en 2025 para abordar esta situación?", se preguntan.

La plataforma, creada por empresas y profesionales vinculados a las VFT, pide de nuevo "redirigir la atención hacia los problemas estructurales" de la ciudad. Para ellos, la pérdida de población que sufre la ciudad desde hace décadas, "mucho antes de que de que existiera una sola VUT en la ciudad" y el hecho de que la "concesión de nuevas licencias está paralizada" demuestra que "el origen del problema no está en las viviendas turísticas".

Insisten además en que eliminar esta actividad económica no tendría ningún beneficio pero sí un gran perjuicio, que sería la pérdida de empleo y de ingresos de muchas familias que dependen de este sector económico. "En otras ciudades, ya se ha comprobado que no hay correlación entre prohibir las VUT y aumentar el mercado de alquiler residencial. En Cádiz, nos estamos convirtiendo en un chivo expiatorio de un discurso político que busca ocultar incompetencias y falta de soluciones reales", denuncian.

Por eso, vuelven a fijar la vista en esas "más de 5.500 viviendas vacías y 3.263 destinadas a usos no residenciales, como segundas residencias o alquileres de temporada, propiedades no solo no generan impacto económico, sino que tampoco contribuyen a mitigar los problemas de acceso a la vivienda" e instan al Ayuntamiento a centrar su actuación en 2025 sobre estas residencias para que implante incentivos que promuevan el alquiler residencial y "medidas que reduzcan la inseguridad jurídica de los propietarios."

La plataforma asegura que sigue esperando una cita con el alcalde y los concejales de Turismo y Urbanismo porque "creemos firmemente que, como asociación, podemos aportar soluciones constructivas y efectivas para abordar los problemas reales de la vivienda en nuestra ciudad" y piden "dejar de criminalizar a las Viviendas de Uso Turístico y de enfrentarnos, con datos y medidas reales, a las verdaderas causas de la pérdida de población en Cádiz".