La conversión de locales comerciales en viviendas en Cádiz reúne el sí de PP y PSOE

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz aprobó ayer la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad (PGOU) para permitir que algunos locales comerciales y oficinas puedan convertirse en viviendas. La medida, que afecta fundamentalmente a la zona del casco histórico, fue apoyada con el voto afirmativo del Partido Popular, que la propuso a través del equipo de gobierno, y del PSOE, que sin embargo pidió vigilar la norma para no debilitar el comercio local. El grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) mostró su desacuerdo con esta modificación puntual, pero optó por abstenerse en la votación final.

Fue José Manuel Cossi, teniente de alcalde Urbanismo, el encargado de defender el punto por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Cossi enmarcó esta nueva puerta a la construcción residencial en la ciudad en la necesidad de dotar a la ciudad de un mayor parque de viviendas: “Es una medida de impulso más ante la problemática de la vivienda en Cádiz”.

Cossi negó que de la transformación de estos locales en viviendas vayan a construirse infravivienda, pues recordó que la norma tiene unos requisitos mínimos que tienen que ver con el espacio, un mínimo de 32 metros cuadrados, las condiciones de habitabilidad, la altura, la luminosidad o que el acceso no se haga por la calle sino por la zona común del edificio.

Los cálculos de Urbanismo es que existen entre unos 120 y 130 comercios viables para transformarse en viviendas, en una medida que reduciría de 50 a 24, la mitad, el número de calles de carácter eminentemente comercial en la ciudad. La previsión es que en el casco histórico hay unos 30 edificios de oficinas y otros 12 en Puertatierra susceptibles de acogerse a esta transformación residencial.

El PSOE, a través de su concejal José Ramón Ortega, expresó el apoyo de su grupo al punto, al entender que es una medida de buena fe, aunque también mostró su preocupación por que la nueva norma sirva para incentivar el cierre de comercios ante la posibilidad de que se conviertan en viviendas, por lo que llamó a vigilar los futuros cambios para que la ciudad no asista a un masivo cierre de comercios.

Más crítico, desde luego, fue el grupo de AIG con la intervención del edil Demetrio Quirós. “Esto no va a favorecer el desarrollo de viviendas, sino de la especulación”, dijo el concejal al estimar que los beneficiarios serán los propietarios de locales que “podrán venderlos al precio que les venga en gana”.

Quirós también criticó las alegaciones que había recibido esta modificación del PGOU en su periodo de exposición pública -“Muchas eran del tipo qué hay de lo mío...”-, dijo durante su intervención el edil de AIG, quien también realizó una reflexión sobre la posible pérdida de identidad de los barrios gaditanos, una más, cuando se ponga en marcha la medida. Pese a todo, el grupo de AIG se abstuvo en la votación final de un punto que salió adelante con los votos afirmativos de los concejales populares y socialistas.