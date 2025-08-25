Continúa abierto el plazo para el SeaBluE, un grado pionero de la Universidad de Cádiz CA sobre economía azul sostenible

Mientras gran parte de la comunidad universitaria se toma un respiro estival, la Universidad de Cádiz sigue avanzando en uno de los proyectos más transformadores de su historia reciente: los joint programmes europeos desarrollados en el marco de la Alianza SEA-EU. Por primera vez, la UCA coordina títulos conjuntos europeos en colaboración con varias universidades de la Alianza, lo que representa un salto cualitativo tanto en internacionalización como en calidad docente.

Durante este mes de agosto, permanece abierto el plazo de solicitudes de SeaBluE, un grado pionero sobre economía azul sostenible impartido íntegramente en inglés y desarrollado en colaboración con universidades de siete países europeos. Este innovador programa, que combina movilidad obligatoria, prácticas internacionales y una formación multidisciplinar, forma parte del primer paquete de títulos conjuntos de SEA-EU enviados a acreditación, junto con dos másteres y un programa de doctorado. Además del grado SeaBluE, destaca también el máster internacional MIPMAL (Master in Port Management and Logistics), otro de los títulos conjuntos impulsados por SEA-EU. Este programa, impartido en inglés y coordinado por la UCA junto a universidades de Croacia, Polonia, Portugal y Malta, ofrece una formación especializada en logística y gestión portuaria desde una perspectiva europea, sostenible e innovadora.

Para dar a conocer esta oferta sin precedentes, la UCA ha lanzado una campaña de comunicación en medios nacionales centrada en destacar el valor diferencial de estos programas, diseñados para formar perfiles altamente cualificados en un contexto global. Se trata de estudios oficiales europeos con una única titulación conjunta emitida por todas las universidades participantes, que permiten al estudiantado desarrollar competencias internacionales, conocer distintos sistemas académicos y vivir una experiencia formativa y vital única en varias ciudades europeas.

La creación de estos títulos no solo responde a las líneas prioritarias marcadas por la Comisión Europea en su apuesta por un Espacio Europeo de Educación Superior más integrado, sino que refuerza el posicionamiento de la Universidad de Cádiz como referente académico en el sur de Europa y líder de una alianza que ya ha demostrado ser capaz de hacer realidad proyectos ambiciosos y duraderos.

Este verano es el punto de partida de una nueva etapa. Con los joint programmes, la UCA no solo abre sus puertas a Europa: se consolida como motor de cambio en el camino hacia una universidad verdaderamente europea.