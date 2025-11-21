El consejero de Universidad avala la decisión que tome la UCA sobre el uso de Valcárcel

José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, ha querido respaldar con su presencia este viernes en Cádiz la celebración de los I Premios del Emprendimiento andaluz, en el que un proyecto vencedor de cada universidad pública de la comunidad ha defendido su iniciativa para optar a este reconocimiento que se acaba de estrenar.

En el acto de emprendimiento, Gómez Villamandos ha aprovechado para presentar Sidea, el sistema inteligente de indicadores del emprendimiento andaluz que acaba de poner en marcha la Consejería en su página web. El consejero ha resaltado que con esta herramienta "tanto las administraciones como los agentes que dinamizan el emprendimiento, así como los propios emprendedores, van a poder ver todos los datos que tienen de las distintas administraciones, de distintas fuentes en una sola plataforma".

Esta herramienta, que cuenta con 102 indicadores, supone poner a disposición un cuadro de mando que facilite la toma de decisiones porque, según Gómez Villamandos, "a veces nos faltan datos sólidos para tomar decisiones o damos pasos sin tener los datos necesarios y eso entraña una serie de riesgos".

La plataforma, diseñada para "transformar el ecosistema emprendedor andaluz" según la presentación elaborada por la Junta, cuenta con más de 700 gráficos dinámicos en una herramienta que sintetizan como "el gobierno del dato" para tomar las decisiones acertadas.

Ecosistema del emprendimiento

El consejero de Universidades realza el "empuje y la proactividad" que ha ido creciendo en el entorno universitario alrededor del emprendimiento, porque "no se trata solo de crear empersas, sino diálogo, colaboración y aprendizaje mutuo" en ese ecosistema conjunto entre el tejido formativo y empresarial. Se trata de crear empresas "con mayor impacto social y económico, con mayor competitividad, que ayuden a la economía andaluza a ser más resiliente y diversificada".

Villamandos ha insistito en que si la economía surge del conocimiento genera empresas que crean empleo de calidad, "oportunidades para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes no se tengan que ir de Andalucía buscando unas condiciones laborales específicas".

Para fortalecer este impulso al emprendimiento, los presupuestos de 2026 estrenan una primera partida para el emprendimiento universitario, "no sé si será mucho o poco", pero son 125.000 euros, "una primera aproximación para que mejoremos lo que estamos haciendo y hagamos cosas nuevas".

Gómez Villamandos ha agradecido a la Universidad de Cádiz su labor como "universidad tremendamente emprendedora" y como coordinadora de "toda la estructura de emprendimiento de nuestras universidades públicas".

El futuro de Valcárcel

La Universidad de Cádiz estrenará en los próximos años sus nuevas titulaciones en Farmacia y Comunicación Audiovisual que comenzará a ofertar a partir de 2028. La titulación farmacéutica, cuyos estudios irán vinculados a la rama de Medicina, está pendiente de conocer su ubicación en el campus gaditano. Una de las propuetas planteadas era el uso del rehabilitado edificio de Valcárcel, cuyas obras acaban de comenzar hace unas semanas tras años de abandono.

Preguntado ante esta esto, el consejero de Universidades se ha limitado a confirmar la aprobación por parte del Consejo Andaluz de Universidades de que la Univesidad de Cádiz ofertará el grado de Farmacia a partir de 2028 y que dónde se imparta esa titulación será decisión de la Universidad de Cádiz, por lo tanto es su rector, Casimiro Mantell, el encargado de responder a esa cuestión. El rector ha confirmado que esa es la intención por parte del organismo gaditano a día de hoy. El consejero ha concluido que "la decisión que tome la UCA será avalada por nosotros, que estamos colaborando en la rehabilitación del edificio".