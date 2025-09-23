Una conferencia sobre el Papa León XIV abre el curso de los Propagandistas en Cádiz

La Asociación Católica de Propagandistas inaugura este jueves el curso, con una conferencia en la que el periodista José Francisco Serrano Ojeda analizará la figura del Papa León XIV y las primeras acciones de su Pontificado.

Así, bajo el sugerente título 'León XIV, ¿un nuevo San Agustín?', la conferencia inaugural se celebrará en el salón de actos del Seminario Diocesano a partir de las 19.00 horas, siendo la entrada libre hasta completar el aforo

José Francisco Serrano Oceja es Catedrático de Periodismo en la Universidad CEU de Madrid y colabora en diversos medios de comunicación como ABC, donde cada semana ha firmado una crónica sobre los primeros 100 días del actual Papa. También participa en Cadena COPE, Religión Confidencial o Trece TV, habiendo trabajado en Radio Vaticano y habiendo sido también redactor jefe del semanario Alfa y Omega. Desde 2023 es presidente de la Comisión de Publicaciones de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Esta ponencia servirá de arranque del nuevo curso, después de que los Propagandistas celebraran el pasado año su centenario fundacional.