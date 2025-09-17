Un concurso de cómics permitirá a sus participantes ilustrar la Gades Romana

La Delegación Municipal de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación de Ilustración Profesional de Cádiz (AIP Cádiz) organizan la jornada '¡AVE, Cómic! Ilustrando Gades', una cita única en torno al cómic y la ilustración que se celebrará este próximo sábado 20 de septiembre y que forma parte del programa de Gades Romana, la segunda edición del programa cultural Orgullos@s de nuestra historia del Ayuntamiento de Cádiz.

El evento tendrá lugar en la Plaza Mina de 10 horas a 18 horas y contará con un variado programa de actividades dirigidas a todos los públicos con el objetivo de acercar el mundo del cómic y la ilustración a la ciudadanía y al tejido cultural de la ciudad, con experiencias participativas, lúdicas y culturales.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha animado a los amantes del cómic, el dibujo y la ilustración, y a toda la ciudadanía en general, a participar en este evento "de gran nivel en nuestra ciudad, donde vamos a poder disfrutar de un espacio de encuentro y creatividad que aporta un impulso al sector creativo y al talento gaditano, además de abrir Cádiz a nombres reconocidos del cómic internacional mientras conocemos la historia de nuestra tierra".

Concurso de cómic

En total serán tres actividades creativas. La primera de ellas será un concurso de cómic en vivo a lo largo de la jornada, donde tanto profesionales de la ilustración, como personas aficionadas al dibujo, se batirán a golpe de lápices en directo, para crear un cómic sobre la etapa romana de Cádiz, demostrando sus habilidades.

Además, se contará con la participación especial de Fran Galán, dibujante de Marvel Comics, que compartirá su experiencia y talento mientras dibuja lo que será la portada.

Para participar en el mismo será necesario inscribirse a través de un formulario web.

Como resultado del concurso de cómic, posteriormente se realizará una exposición en Cádiz que se inaugurará el 24 de septiembre a las 12 horas en el Baluarte del Orejón. Allí se expondrá una selección de las obras. Posteriormente se editará un cómic con la portada realizada por Fran Galán y todas las obras ganadoras.

Habrá tres premios, con 1.000 euros para el primer premio; 500 euros para el segundo; y 250 euros para el tercero; además de la publicación de las tres obras. A ello se le suma 11 accésits y regalos para todas las personas participantes.

Este concurso cuenta también con la colaboración de Royal Talens, Librería La Ratonera, Tienda Tierra Media y José Luis Vidal.

Actividades para todos los públicos

Además del concurso, el evento también incluirá otras dos actividades pensadas para todos los públicos.

Así, en ‘¡Combate de gladiadores!’ podrán participar todas las personas mayores de 14 años que dibujan por diversión y no será necesaria ninguna inscripción. La actividad dará comienzo a las 12 horas en la plaza Mina, y se podrán apuntar hasta las 12.30 horas hasta completar el cupo.

Finalmente, ‘¡Manos a la obra!’ es la última de las actividades de este evento, diseñada para los más pequeños. Se trata de un taller infantil de manualidades en el que se creará un auténtico casco romano en 3D y a tamaño real. No es necesaria inscripción y se podrán apuntar todos los menores acompañados por una persona adulta, que le acompañará durante todo el taller, hasta completar aforo. La actividad será de 12:00 a 14:00 horas y se proporcionará los materiales por parte de la organización.

Más información: https://www.aipcadiz.com/ave-comic-ilustrando-cadiz/