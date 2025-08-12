El concurso de castillos de arena regresa este miércoles a las playas Victoria y Caleta de Cádiz
La actividad es gratuita y está dirigida a menores de entre 4 y 12 años
Las playas de Cádiz se llenan de arte con este concurso de castillos de arena junto al mar
Las playas de La Victoria y La Caleta serán este miércoles, 13 de agosto, escenario de una nueva edición del 'Concurso de Figuras y Castillos de Arena'. A partir de las 12:00 horas, los niños de entre 4 y 12 años que deseen participar, podrán demostrar su pericia a la hora de desarrollar su imaginación y crear arte sobre la arena de estas playas gaditanas.
Pueden apuntarse de forma gratuita hasta 50 pequeños y la actividad está adaptada a menores con discapacidad funcional. Todos los participantes recibirán un diploma de participación al finalizar el acto. Las inscripciones se llevarán a cabo en el Módulo Central de la playa Victoria y en la carpa de La Caleta. El concurso estará coordinado por los monitores que realizan los talleres y otras actividades en ambos espacios de lunes a viernes.
A partir de las 13:00 horas se conocerán las tres obras ganadoras de este concurso, que se enmarca en el programa ‘En verano, un mar de actividades’, con el que la Delegación de Juventud e Infancia ofrece un año más una serie de actividades lúdicas para el recreo de la población juvenil e infantil que disfruta de la playa en estos meses de verano.
