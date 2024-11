Concentración solidaria y navideña de Vespas en Cádiz

Este próximo sábado 30 de noviembre, Cádiz será el escenario de una cita muy especial que combina el rugido nostálgico de las Vespas con el latido solidario de quienes las conducen. La II ruta Navideña Vespera, organizada por el Vespa Club Cádiz Los Perezosos, el único club de la capital gaditana adherido al Vespa Club España que también respalda esta iniciativa. Este encuentro reunirá a cerca de 90 Vespas y Lambrettas de toda España y del extranjero, con el objetivo de promocionar la belleza de la ciudad y rendir homenaje a la icónica Vespa. El evento, que recorrerá los rincones más emblemáticos de la ciudad, tendrá un propósito que va más allá de la pasión por el icónico modelo: recaudar fondos y apoyo para una causa solidaria. Este año, el club destinará una parte de cada inscripción a la asociación gaditana 'Gabriella mi pequeña guerrera'. Las Vespas se concentrarán a partir de las diez de la mañana en el Museo del Títere.

Desde que irrumpió en las calles en 1946, la Vespa no solo ha sido un símbolo de diseño y estilo, sino también un puente entre generaciones, uniendo a personas de diferentes edades y culturas bajo el mismo espíritu de libertad y comunidad. Para el Vespa Club Cádiz los Perezosos, esta concentración no es solo una oportunidad de mostrar a Cádiz estas joyas históricas , sino también de demostrar que la pasión por la Vespa puede transformarse en una fuerza solidaria capaz de marcar la diferencia. “En cada encuentro de Vespas hay una historia, un viaje compartido y, sobre todo, un vínculo entre quienes creemos en los valores de amistad y ayuda mutua. Este año queremos ir más allá,queremos posicionar Cádiz como destino vespero, siendo Cádiz la cuna de la libertad, y siendo la Vespa un icono de la libertad, no puede haber una unión más lógica y perfecta”, comenta María Ramírez, portavoz del club organizador.

La jornada comenzará el sábado en el Museo del títere. Desde ahí los participantes iniciarán una ruta por los lugares más emblemáticos de Cádiz. Los gaditanos podrán disfrutar de una exposición única de Vespas de todos los tiempos: desde modelos clásicos hasta restauraciones impresionantes que cuentan historias de esfuerzo y dedicación. Tras la ruta, se clausurará el evento con un almuerzo de hermanamiento entre todos los clubs participantes, asi como entrega de trofeos y reconocimientos