El concejal del PP José Manuel Cossi apoya que el estadio del Cádiz C.F. no vuelva a llamarse Carranza

El concejal de Memoria Democrática y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, sorprendía en la mañana de este lunes en una entrevista concedida a Radio Cádiz (SER) exponiendo su postura contraria a llamar de nuevo Carranza al estadio municipal donde juega el Cádiz Club de Fútbol, actualmente Nuevo Mirandilla. El edil llegó a decir que "el debate debería estar casi acabado". Llama la atención este posicionamiento por cuanto el propio alcalde, Bruno García, se mantenía hace escasas fechas en la idea de llamar Carranza al recinto deportivo, a pesar de que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, instara al Ayuntamiento de Cádiz a paralizar el restablecimiento del antiguo nombre por incumplir la Ley de Memoria Democrática.

En declaraciones a la SER, Cossi destacó que "desde el área de Memoria Democrática y desde mi punto de vista personal, que vivo constantemente con colectivos no hay debate que soporte esa visión. Hay gente que siente el nombre de Carranza de una manera. Lo entiendo, lo respeto, pero no lo comparto".

"El estadio, definitivamente, no se puede llamar Ramón de Carranza. Y el debate es si Carranza tiene sentido y si es viable o no. Si me preguntas desde el punto de vista personal, para mí este debate es casi innecesario, pero yo soy una voz más dentro del equipo. Los informes de Memoria Democrática ya no van a variar sabiendo lo que supone su figura", dijo en relación al que fuera alcalde de Cádiz.

Sobre el posicionamiento del equipo de Gobierno al que pertenece señaló que "en la ciudad hay diferentes sectores y el equipo no ha tomado ninguna decisión de nada, porque no tenemos que decidir de nada". El concejal explicaba que que el Ayuntamiento está tratando de trabajar "de la manera más neutra", en cuanto a la petición que hizo el Cádiz C.F., por lo que se abrió un expediente que determinará qué pasará al final, si es legal o no. Cossi dejó claro que este expediente es "una cuestión que lleva directamente el alcalde".

Cossi incidió en que aunque "hay gente que siente con el nombre de Carranza otra cosa con respecto al Cádiz, lo entiendo y respeto, pero no lo comparto".

Por la tarde, aclaración

Por la tarde, Cossi quiso "aclarar" las manifestaciones realizadas en Radio Cádiz. "En este Ayuntamiento, hasta 2023, había una visión y solo una sobre este tema. Esa visión era que Carranza hace referencia a Ramón de Carranza y nada más, al personaje histórico vinculado a la Guerra Civil y la represión franquista que, como hemos comentado, incumple con la Ley de Memoria Democrática", precisó.

Según Cossi "este equipo de Gobierno está comprometido con ese cumplimiento y, de hecho, este verano cambiamos el nombre del Trofeo Ramón Carranza por Trofeo Carranza, cosa que no se había hecho en los ocho años anteriores. Pero en la ciudad hay otras visiones y sobre todo una vinculada a que Estadio Carranza se refiere a una visión de la afición cadista, de su memoria colectiva y de sus sentimientos y de todas todas esas experiencias y de sus momentos vividos en el estadio".

Recordó que "el Cádiz Club de Fútbol presentó esta solicitud y este expediente se está tramitando actualmente de manera independiente y ajena a la figura de Ramón de Carranza, tal y como nos plantea al club".

El concejal de Memoria Democrática apostilló que "ese expediente está recogiendo todas las visiones, todos esos puntos de vista de ese sentimiento colectivo del cadismo y que se alejan del personaje Ramón de Carranza. Cuando el expediente esté completo, cuando el expediente esté valorado, se tomará una decisión y se comprobará si se cumple o no se cumple con la normativa existente. Hasta entonces aclarar que mis manifestaciones se referían a la inexistencia de un expediente en el área de Memoria Democrática, que ya valoró la figura de Ramón de Carranza, y que sí se ha tramitado y continúa en trámite ese expediente administrativo que valora la idoneidad de la marca estadio Carranza como viable para el Cádiz Club de Fútbol y para este Ayuntamiento".